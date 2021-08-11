參與亞洲庇護安置線上年會 蔡英文介紹勵馨基金會

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「ANWS亞洲庇護安置線上年會」開幕致詞。蔡總統指出，台灣藉由擴大提供平價、優質的社會住宅，減輕受暴婦女、兒童及弱勢族群的負擔，使其有能力開始新的人生，落實居住正義；也期盼透過年會的討論及各國的經驗分享，共同持續為保護婦女及兒童權益而努力。

蔡總統今天以英文致詞，她表示，全球婦女庇護網絡組織（Global Network of Women's Shelters, GNWS）成立以來，一直致力終結世界各地對婦女及兒童的暴行。組織中的亞洲婦女庇護安置網絡（Asian Network of Women's Shelters, ANWS）及其夥伴們一直致力籲請大家關注區域中受暴婦女及兒童，也努力解決對庇護所及社會住宅的迫切需求。

蔡總統說，在台灣，勵馨基金會也在這方面完成許多重要的工作。以往，台灣的庇護所主要只提供緊急的短期安置，但是要協助婦女回歸正常生活，庇護所必須在支持過程中提供其他功能。

蔡總統表示，勵馨基金會透過職業訓練及法律、經濟上的協助等提供所需的資源，幫助女性掌控自己的生活。

在社會住宅方面，「藉由擴大提供平價、優質的住宅，減輕弱勢族群的負擔，讓他們有能力開始新的人生。這就是居住正義的落實。」

蔡總統表示，今天的會議透過來自亞洲各地專家們分享真知灼見，為每一位與會者提供寶貴的學習經驗。相信這個論壇將激盪對許多重要議題的討論，並啟發未來的政策思考。「感謝各位的努力，希望不久的將來，我們能克服疫情的挑戰，屆時歡迎大家來到台灣。」