女婿趙建銘診所開幕 阿扁發文提「鬼地方」日子力挺
前總統陳水扁的女婿趙建銘「骨得脊椎骨科診所」開幕，陳水扁在臉書張貼他贈送開幕花籃照片，並說，他想起在鬼地方的日子，曾經腳踝沒骨折卻被誤診骨折，甚至誤診為蜂窩性組織炎，所幸有趙建銘進到「裡面」正確診治，如果沒有趙建銘一路照顧，他的腳不知會變得怎樣。
陳水扁送上花籃，上頭寫著「醫師超群、仁心良術」。阿扁說，他有一次腳踝骨折沒骨折被說骨折，要上石膏2個月，又有一次腳踝扭傷骨折說沒骨折，甚至被誤診為蜂窩性組織炎，要他住院5天打抗生素。
阿扁說，他很感謝趙建銘醫師一路照顧，從北部到中部，從微風到骨得，恭喜趙建銘新診所開張，「骨得脊椎骨科診所」位在台南市中西區五妃6號，「離住家很近，阿扁有福了」。
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