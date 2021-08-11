【專家之眼】「文藝」戳破蔡總統的春秋大夢？

蔡英文總統日前接受日本《文藝春秋》月刊視訊專訪，從總統府公布問答內容看來，蔡總統對兩岸政策、產業發展以及台積電布局等問題均有提及，惟其內容與事實相去甚遠。

首先，蔡總統表示: 「台灣政府對中國是採取『維持現狀』的立場，也就是『不冒進』政策。而這裡一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。」

民進黨執政後，不承認兩岸和平發展的基石「九二共識」，嚴重破壞兩岸關係，實難謂「維持現狀」、「不冒進」。即使官方聯繫管道與交流平台完全中斷，台灣對大陸出口仍頻創新高，縱七月比重略為滑落下，今年前七月仍占我出口比重的42.6%。此乃「要素稟賦理論」(Factor Endowments)必然產生的結果，由於各國要素稟賦不同，一國會傾向出口密集使用本國相對豐富資源所生產的產品，及出口該國具有比較利益、機會成本較低的產品。

筆者在七月的文章已分析兩岸貿易概況，實際上是基於比較利益專業分工的態勢，達到相互依賴的結果。《日經新聞》甫發布的「2020年主要商品與服務份額調查」，雖然美國等西方國家積極推動供應鏈重組政策，然中國大陸在中小型面板、太陽能面板、車載電池、智慧型手機、個人電腦、家用空調和洗衣機等15類產品生產比重佔全球三成以上，其中13項產品更高居世界第一。易言之，台灣與各國在特定領域都高度依賴大陸產品，反之亦然。

其次，蔡總統又說:「2016年以前，台灣陷入經濟成長停滯的困境。我從2016年5月擔任總統時，就提出『5加2產業創新計劃』，目標是開創與培育綠能、生醫等7個產業。這5年來經過政府的努力，相信已經提升了台灣在世界供應鏈中的重要性。」

蔡政府所指的5加2業包含綠能、亞洲矽谷、生技醫藥、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等七項產業。全力發展這七項產業的成效相當有限，吾等可由「7月海關進出口貿易初步統計」看產業面比重，出口最大宗為電子零組件，今年前七月占整體出口額將近四成(38.4%)，十年來幾乎成長一倍，其中積體電路就高達34.5%；第二大的資通與視聽產品也高達13.5%，十年來也增長四成，合計前二項就超過五成(51.9%)。足見政府推動五年的產業政策，並未改變產業結構，反而益加轉向ICT產業；再從出口貿易結構觀察，台灣出口高度依賴中間產品，今年前七月比重將近八成(78.4%)之譜，終端消費品卻不到一成(8.6%)，資本財也僅有二成(20.8%)。

這種高度仰賴ICT的中間產品的產業型態相當危險，近期縱然受惠於美中貿易戰轉單與疫情下晶片等關鍵零組件短缺，惟待經濟回復正常，相關產品的需求下滑，勢必會衝擊我經濟的發展。

最後，對於記者提問台積電海外設廠，蔡總統竟回答，「對台灣也有很大的利益」，並提到台積電重視社會責任，且政府惟台積電重要股東，對其經營有很大的影響力。法國知名《法國世界外交論衡月刊》（le monde diplomatique）8月1日《我們該擔心晶片荒嗎？》一文，提到台灣晶片換疫苗的外交內幕。讓我們擔憂政府是否利用其影響力，以台積電海外設廠為籌碼，交換友邦致贈或銷售疫苗?

蔡總統專訪內容充滿意識形態思維，錯誤的產業政策，讓台灣過於偏重於ICT中間產品；又要求台商選邊站，若切斷紅色供應鏈，將使台商難以生存；台積電持續赴海外設廠，非但危及其競爭力，「矽盾」（silicon shield）功能亦將為之流失。