民調近八成自認是台灣人 游盈隆：統攝性單一民族認同

台灣民意基金會今發布最新民調指出，我國民族認同議題上，有76.8%認為自己是台灣人，7.5%認為自己是中國人，11.3%認為自己既是台灣人也是中國人。基金會董事長游盈隆表示，這已經是一種「統攝性的單一民族認同」，也是任何近代民族國家發展過程中遲早都會出現的現象。

游盈隆指出，與去年2月最近一次相同調查相比，台灣人認同下降6.4個百分點，雙重認同上升4.6個百分點，中國人認同增加2.2個百分點，分析原因與5月疫情風暴嚴重衝擊台灣防疫體系，造成空前的確診者暴增與死亡率飆高，對台灣人心、社會與經濟都造成傷害，在一定程度上弱化了整體台灣人認同感有關。

游盈隆說，台灣人與中國人的自我認同定位，牽涉到的是一種民族的想像。例如，當2020東奧女子羽球頒獎時，陳雨菲與戴資穎分別代表中國與中華台北，上台領取金牌與銀牌奏樂時，兩人腦海中的民族想像為何？一定大不同，可想而知。

游盈隆說，過去30年台灣人民族認同的大翻轉，從支配性的中國人認同，戲劇性地轉向台灣人認同，這是民族認同的極大量變與質變；民族認同的翻轉也和政治民主化與本土化同步發生，過程中雖然伴隨嚴重的社會對立、分歧與撕裂，但最難得的是，新的統攝性單一民族認同並沒有伴隨大規模的流血衝突，足稱「台灣認同奇蹟」。