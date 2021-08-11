【專家之眼】東奧過後，正名的幽靈仍在徘徊著

我國選手在東京奧運表現亮眼，奪下二金、四銀、六銅，創下歷史新高，令國人振奮。於此同時，又出垷了「巴黎奧運正名」的主張。

由於政治因素，多年來，國際賽事看不到國旗、聽不到國歌，儼然已累積成被矮化的屈辱。國人迫切地希望讓世界看見台灣，多少與處處受到打壓有關。不過，2007年詹莊打入澳網及美網女雙決賽，頒獎典禮卻出現了國旗，也沒聽到對岸強烈抗議。由此可見，要實現正名的夢想，與其從政治上狗吠火車，不如加強我們的體育實力，還比較有希望。

有人說，我們是小國，再怎麼努力，也不可能成為體育大國。可是，澳洲人口約2500萬，得獎數卻名列前茅。也有人說，西方人先天體質占優勢。確實，像奧運的核心項目田徑，東方人很難硬拼，但是像桌球、羽球、射箭、跳水、舉重、體操等，中國大陸、日本、韓國則是屢屢「穿金戴銀」。今年我們的獎牌也是集中在這些較適合東方人體型的項目，未來若想得到更多獎牌，勢必要與他們一爭長短。

然而，中國大陸雖然是亞洲獎牌第一大國，他們卻不認為自己是體育強國，因為體育強國的指標，除了比賽拿獎，還得包括充份的運動人口、發達的體育產業，以及先進的體育科學。大陸除了培養一群頂尖體育選手，在國際上掙足了面子之外，後三項的「裡子」則相對落後，這多少與社會重文輕武有關。

追本溯源，早期中華文化其實是崇尚文武全才的。周朝貴族教育的六藝，其中就有射、御兩項和體育相關。但漢朝開始的職業分類「士農工商」，卻不承認「軍」是一種職業，把武人的地位看得比商人還低。好處是愛好和平，壞處則是造就了一群肩不能挑、手不能提的東亞病夫。直到現在，我們社會對運動員，仍缺乏足夠的尊重，很多父母也不鼓勵孩子往這方面發展。

奧運正名恰恰反映了對體育的不尊重。表面上是要爭取國家的尊嚴，骨子裡卻是把運動員當炮灰，以政治凌駕專業，既未徵詢選手的意願，更沒有為選手的權益著想。為正名奮鬥，似乎很有知其不可而為之的精神，其實是踩著運動員的肩膀，把運動場扭曲為政治表演場，只有口水沒有汗水。

在尚未成為體育強國之前，還是多花點心思在體育扎根和培養運動人才比較實在，別再浪費時間從事看不到希望的正名，不但徒勞無功，甚至可能傷害選手的權益。到頭來，又只是一場空洞的政治秀，得不償失。

希望這次奧運成績的進步，別只是四年一度的台灣之光，還可以激勵更多人才長期投入體育。有志從事職業運動的孩子們，不要因一時挫敗而輕言放棄，李洋就是堅持到最後的典範。就算真的技不如人，也不會浪費時間，因為體育產業還有很多選項，包括教練、裁判、防護員、營養師等等，不一而足。就像影視產業不只有演員，還有導演、攝影、編劇、化妝等上百上千人組成的團隊。後勤部隊支援的重要性，實不下於前線打仗的將士，而且每個項目都值得專業的投入。

然而，在東奧過後，奧運正名的幽靈，仍在台灣的上空徘徊著，只是從東京轉變為巴黎。