提不分區往事 邱毅：江啟臣不會領導 朱立倫就有戰力？

國民黨前主席朱立倫回鍋再戰主席選舉，前立委邱毅今重提2015年國民黨不分區立委提名，時任主席的朱，在當時同為前主席連戰推薦的前立委蔡正元應允禮讓下，原承諾提名邱，卻出爾反爾，改提名總統府前秘書長曾永權，但曾有戰力嗎？

邱毅表示，朱立倫說自己比現任主席江啟臣有戰鬥力，說江不會領導，是酒囊飯袋一個，「這是對的」；但朱好到哪去？朱真有戰鬥力？真有領導力？邱分析，朱當選國民黨主席幾乎穩操勝券，但這真是挽救國民黨，還是讓國民黨死得更快？

邱毅表示，2015年朱立倫要提名2016年國民黨不分區立委候選人時，連戰推薦邱毅與蔡正元，朱致電蔡正元，稱連推薦蔡與邱名列不分區，但安全名單只剩一個，希望蔡禮讓邱，得到蔡應允；但朱一方面感謝蔡，一方面又將邱換成曾永權。

邱毅說，後來他在新黨前主席郁慕明延攬下，與當時為警大教授的葉毓蘭、時為名嘴的唐慧琳同列當時新黨不分區立委，朱立倫又對他說這是朱和郁共議結果，但郁表示，邱獲邀代表新黨參選不分區立委，和朱一點關係也沒有。

邱毅表示，之後朱立倫仍需要他相助選總統、打擊對手民進黨主席蔡英文，於是邱才和蔡正元共組「正毅兄弟」，連打多日蔡炒地皮，朱之後也拿這個在辯論會修理蔡，民調回升10幾個百分點，朱參選總統副手王如玄軍宅案也因此脫困。

邱毅批評，孰料正當蔡英文被打得陷入泥淖，時任國民黨發言人的楊偉中竟出來罵邱毅、蔡正元，蔡氣得乾脆出國不打選戰了，邱找上時任國民黨文傳會主委林奕華，才知民進黨反打朱立倫岳父高育仁也炒地皮。

邱毅說，一切發展猶如故總統蔣經國當年打老虎打到孔宋家族，對高育仁炒地皮爭議，朱立倫本人又不自己出面，就讓楊偉中出來制止正毅兄弟。