總統勘災府發禁訪令 藍酸民進黨：忘了還是害怕提起？

蔡英文總統昨天去雲林及嘉義等地勘災，但限制媒體採訪，國民黨文傳會副主委黃子哲受訪時，對此作法表達質疑與揶揄。民進黨隨後發布哏圖說這是假新聞，民進黨發言人顏若芳並要求他澄清道歉。黃子哲反駁，總統府事先就通知媒體「不接受訪問」，而小英在現場隔空回應媒體的提問則是個意外，甚至像個賞賜。他批評，民進黨拿此來說嘴或反駁，不會覺得不好意思？

黃子哲指出，總統府公共事務室8月9日發一則訊息給媒體，全文是「總統府通知：總統今（9）日新增行程，14：00勘查葉菜類災損情形（嘉義縣新港鄉大潭北潭331地號）、15：00勘查落花生災損情形（雲林縣元長鄉潭墘段419地號）。因應疫情期間防疫所需，現場不開放採訪，由總統府提供影音、新聞稿及照片。公共事務室啟。」

黃子哲說，總統府表明的很清楚，蔡總統不受訪，而是事後由他們統一提供新聞資料。民進黨中央對此訊息是忘記了，還是害怕提起？過去總統的勘災行程多是公開，就算受訪也是常態。總統府這次用防疫的理由不給採訪，也難謂合理。因為其他官員包括蘇貞昌或農委會主委陳吉仲等人同樣的勘災行程，也都在現場接受媒體訪問，怎麼到了蔡英文就變成搞雙標？

黃子哲表示，至於民進黨特別拿蔡英文在現場回答聯合報的提問來當受訪的證據，更是令人啼笑皆非。記者是拉高嗓門在30公尺外，隔空與蔡英文對話，而小英簡單回答了二個問題後，就轉身而去，不再回應媒體。這比較像是一位高傲的女皇，在禁訪令外，一時興起開恩賞給媒體的問答。民進黨還拿此來沾沾自喜及自清，簡直是不倫不類，甚至是踐踏新聞採訪的專業與自由，也限制人民知的權利。

黃子哲說，3年前蔡總統竟坐在雲豹甲車上，在嘉義縣布袋鎮勘災，這讓泡在水裡受苦受難的災民情何以堪，除被民眾當面開嗆外，也引發外界不小的批判。這是否因此讓蔡英文心中留下陰影，讓她在這次的勘災行程中限縮媒體的採訪，大家不得而知。但9日的勘災行程，總統府下了禁訪令是事實，蔡英文有隨便應付一下媒體雖也不假，但離正常且自由的採訪方式，恐怕相距甚遠。

黃子哲也說，民進黨政府都可以把中天新聞台給下架，那不論是禁訪令，或蔡英文過去曾對媒體說，「我可以講話，但是你們不能發問」；抑或陳時中部長有樣學樣，對記者嗆說提問的態度不健康等，其實也不足為奇。只是再怎麼過不去心中的陰影，但人民的生活還是得過下去，與其閃躲，不如誠實且勇敢的面對媒體以及人民的檢驗，蔡英文是，房東及房客當然也是。