朱立倫砲打黨中央 江啟臣：批評我可以 不要批評黨工

國民黨前主席朱立倫宣布參選後不斷砲打黨中央，強調現在黨中央做得好，就輪不到他出來參選。現任主席江啟臣晚間接受廣播主持人蔡詩萍專訪表示，這一路走過來都是靠所有的黨務同仁和基層的努力，他們都非常辛苦，「對我可以批評，但不需要批評他們」。

回顧代理國民黨主席這段時間，江啟臣表示，黨的很多工作不可能完美，一定會引起批評，但該改的就改，該調整的就調整。但他也強調，上任至今「不能說沒有任何進步」，民調從去年上任時的12%到上周統計結果23.4%，已超過10%；反觀民進黨則因萊豬與國內疫情，從40%跌至20出頭。

江啟臣坦言，擔任補選黨主席存在先天上的弱勢，在政治輩分、資歷與經驗不如其他資深黨員；在領導方面從逆境承擔，他認為自己勇於嘗試、接受批評、適當調整，要改革一個127歲的政黨確實有難度。

面對朱立倫提出「改變才有希望」，江啟臣表示，自己競選之初已提出5大需調整面向：組織扁平化、推行網路化、數位化、推行國際化、地方經營在地化等，目前已達成60%以上；去年也成功吸納4000位40歲以下青年人入黨。

至於是否與朱立倫存有世代差異，江啟臣認同兩人確實在生長背景與服務單位等皆不同，他存在民代背景，以黨內基層方式處理黨務，過去一年確實因擔任補選黨主席而被看衰，他以棒球球員比喻，這一局是救援和中繼投手，「我要爭取下一局當先發，怎麼可能救援投手跟先發投手一樣？」