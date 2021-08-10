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賴清德：追完奧運要追台劇「斯卡羅」 多了解台灣歷史

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德（前排左四）出席台劇「斯卡羅」首映記者會。圖／總統府提供
副總統賴清德（前排左四）出席台劇「斯卡羅」首映記者會。圖／總統府提供

賴清德副總統今天出席公視斯卡羅全球首映記者會時表示，「斯卡羅」是台灣電視史上難得一見的鉅作，經由對台灣歷史事件的瞭解，讓大家對周遭不同的族群更加包容；也期待未來以台灣多元的故事，影視產業一定能夠發光發亮，讓國際社會看見台灣

賴清德表示，台灣應該要有屬於自己的歷史劇，讓國人能夠多瞭解台灣的歷史，讓大家能夠更加尊重彼此，在這塊土地上一起生活。感謝文化部、公廣集團的支持，以及民間各界的投資，也感謝導演曹瑞原及所有演員團隊，大家共同帶著使命感及決心完成這部戲劇的拍攝，讓觀眾能夠一窺台灣154年前的歷史情境，「追完奧運之後，我們要追斯卡羅」。

賴清德指出，曹瑞原是眾所熟悉的導演，執導作品包括「孽子」、「孤戀花」及「一把青」等，對於曹瑞原在歷史、文化及戲劇的投入，要表示相當肯定，且這部戲的演員們也非常敬業，除了要學習原住民族語、客家語、閩南語及英語，還要學習騎馬及射箭，經歷了過去所沒有的挑戰，演出非常精彩，鼓勵國人多多支持、收看。

賴清德表示，這部戲劇給了大家兩項啟發：第一，台灣的故事要自己講，彼此之間才會產生共鳴、才有可能團結，經由對台灣歷史事件的理解，讓國人對周遭不同族群更加包容，進而化解爭議、珍惜當下，真的非常不容易；第二，除了寫出「羅妹號事件」的歷史，「斯卡羅」也寫下了台灣影劇的歷史，過去有些演藝人員不得不離開台灣、到其它地方發展，但看完「斯卡羅」之後，相信會有很多人感動，許多演藝人員也會願意留在台灣發展。

賴清德 看見台灣 原住民

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