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蔡詩萍問為何要投你？江啟臣：我把國民黨從谷底帶出來

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣晚間接受廣播專訪，被問到黨員為什麼要投給他，江啟臣強調，選他是「未來性」，這一年多來他也做出成績，把國民黨從谷底帶出來，讓國民黨走在正確的道路上，現在要延續黨的改革，讓黨穩住，「我希望還有機會繼續在這樣的基礎上去承擔2022和2024」。

主持人蔡詩萍爆料，在國民黨前主席朱立倫宣布參選後，看到江啟臣壓力這麼大，他有傳訊問江：「會選完吧？」江啟臣回他３個字「選到底」。

江啟臣表示，他已經帶領國民黨一年多，讓國民黨走在正確的道路上，他要延續黨的改革；投給他、選他是「未來性」，在這段時間雖然他只是補選黨主席，但也做出了成績，把國民黨從谷底帶出來，他希望還有機會繼續在這樣的基礎上去承擔2022和2024。

蔡詩萍問江啟臣，怎麼讓社會大眾覺得國民黨黨主席是對社會是有意義的？黨員投票會不會受到社會氛圍的影響？江啟臣說「會」。他坦言，因為國民黨的黨員結構和年齡層分布，在還沒接觸黨務之前也很質疑這點，但後來發現自主黨員不少，確實容易受到外在社會氛圍和輿論的影響。

江啟臣強調，國民黨在台灣民主政治的道路上是非常重要的在野黨，如果國民黨沒有穩住，台灣的民主有可能會崩壞。希望在接下來的選舉過程中公平公正把黨內民住走完，大家去選擇誰能夠帶領國民黨，來面對現在的執政黨，讓台灣的民主政治不要崩壞。

國民黨 江啟臣

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