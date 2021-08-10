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罷免案第一階段門檻達標 林昶佐回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立委林昶佐(右1)今下午出席西門町老店推出的振興活動記者會。圖／林昶佐辦公室提供
立委林昶佐(右1)今下午出席西門町老店推出的振興活動記者會。圖／林昶佐辦公室提供

中選會今表示，提案領銜人鄭大平7月19日提出第10屆立法委員（台北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數。對此林昶佐表示「尊重」，他也強調，現在最重要的還是繼續謹慎防疫、並且推動振興、逐步讓經濟復甦。

林昶佐今下午出席西門町老店推出的振興活動記者會時，媒體也問到罷免案一事，林昶佐回應，現在最重要的還是把防疫、振興做好，這是民眾最關心的事情，「業績成長比較重要」。

上海老天祿老闆蔡清國則為林昶佐說話，他認為林昶佐不該被罷免，自從林當選後，時常來關心商圈的生意狀況，疫情剛開始時，林也有致電關心相關狀況，「我們是生意人，只要委員有關心，我們就很滿足了」。

林昶佐 罷免

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