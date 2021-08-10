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疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

前瞻治水基礎建設只完成15% 立委批：預算養網軍最明顯

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照

近日豪大雨釀成各地淹水災情，民眾黨立委邱臣遠批評，「前瞻基礎建設計畫」中的「水環境建設」進度，主要花在文創觀光亮點、打造親水空間，卻只完成15%進度的基礎建設計畫，「這也是台灣花2508億治水三年，卻缺水又淹水的窘迫主因」，他也大酸，蔡英文總統2016年上任後，隔年立刻推出耗資8400億元的前瞻基礎建設計畫，但預算中「養網軍最明顯」。

邱臣遠表示，蔡英文總統在東京奧運閉幕後，終於回神關心國事，但對於豪雨災情的發言，卻是「有回答等於沒回答」的政治語言，對照因奧運選手搭經濟艙而明確直接的道歉，「就是不到選舉沒有必要處理民怨」，莫怪蔡總統2018年搭雲豹裝甲車去布袋巡視，被民眾嗆作秀，「真的早被看破手腳」。

邱臣遠也批評，行政院長蘇貞昌撒大錢治水但大淹水，竟拿1959年發生的87水災證明自己的施政能力，邱臣遠也以蘇日前「人應該謙卑一點，不能老是跟環境作對」的發言反酸，「民進黨可不可以對人民謙卑一點，不能老是跟納稅錢作對」。

邱臣遠表示，蔡政府推出耗資8400億的「前瞻基礎建設計畫」，內容涵括八大建設主軸，但民眾說，檢視當初前瞻計畫裡唯一徹底實施的，應該就是在八項主軸裡被重複列舉兩次的數位與特殊技術人才發展、數位人才淬鍊，「沒有發現這幾年網軍側翼的數量倍增嗎？」「淹水當然是成效不佳，豢養的網軍四處潑髒水、噴口水」。

邱臣遠說，蔡政府的選舉口號如跳針般強調謙卑、謙卑再謙卑，蘇院長帶領的行政團隊展現的卻是防疫失誤甩鍋地方、疫苗採購不力、前瞻計畫後患無窮、特別預算要紓困卻硬要印券振興，單單一個小小的3+11會議記錄公開，執政黨政府就以完全多數否決公開。「蔡政府不用再假裝謙卑，民眾要的是能把責任揹起來的千揹政府」。

淹水 東京奧運

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