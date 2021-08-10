中國召回駐立陶宛大使 外交部：密切關注相關後續發展

不滿立陶宛和我國將互設代表處，中國大陸宣布召回駐立陶宛大使並要求立陶宛政府召回駐中國大使。外交部發言人歐江安今天表示，外交部已經注意到中國外交部宣布召回其立陶宛駐使，未來我方會密切關注相關後續發展。

歐江安表示，立陶宛捍衛國家尊嚴與自由理念的堅定意志令人敬佩。立陶宛是台灣理念相近的友好夥伴，雙方在民主、自由及人權等普世價值的基礎上，持續不斷加強各領域的交流。我國與立陶宛規畫相互設立代表機構，主要目的為拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面互惠互利的合作。

歐江安表示，台灣目前在72個國家總共設立110個館處，其中57國都沒有邦交關係，設處目的都是為強化雙邊在經貿、教育、文化或有利雙方人民福祉的各項領域合作，同時深化人民的交流與友誼。未來台灣在立陶宛所設立的代表處，也是秉持相同目標，期待透過台立雙方的共同努力，強化兩國友誼，並為國際社會的和平、穩定與繁榮做出貢獻。