快訊

疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國召回駐立陶宛大使 外交部：密切關注相關後續發展

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

不滿立陶宛和我國將互設代表處，中國大陸宣布召回駐立陶宛大使並要求立陶宛政府召回駐中國大使。外交部發言人歐江安今天表示，外交部已經注意到中國外交部宣布召回其立陶宛駐使，未來我方會密切關注相關後續發展。

歐江安表示，立陶宛捍衛國家尊嚴與自由理念的堅定意志令人敬佩。立陶宛是台灣理念相近的友好夥伴，雙方在民主、自由及人權等普世價值的基礎上，持續不斷加強各領域的交流。我國與立陶宛規畫相互設立代表機構，主要目的為拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面互惠互利的合作。

歐江安表示，台灣目前在72個國家總共設立110個館處，其中57國都沒有邦交關係，設處目的都是為強化雙邊在經貿、教育、文化或有利雙方人民福祉的各項領域合作，同時深化人民的交流與友誼。未來台灣在立陶宛所設立的代表處，也是秉持相同目標，期待透過台立雙方的共同努力，強化兩國友誼，並為國際社會的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

立陶宛 外交部

延伸閱讀

台灣旅客入境星國篩檢陰性免隔離 外交部表示歡迎

李顯龍警告華府勿挑戰中國 藍：旁觀者角度 台引以為鑑

外交部：兩岸關係和平與穩定 是國際社會共同利益

外交部：李應元因個人健康因素請辭 尊重意願

相關新聞

罷免案第一階段門檻達標 林昶佐回應了

中選會今表示，提案領銜人鄭大平7月19日提出第10屆立法委員（台北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合...

【今日精摘】本土今增3例疫情更獲控制／罷昶案第一階段達標

•國內新增本土個案再創新低，指揮中心指揮官陳時中今天宣布新增3例本土個案及5例境外移入；另新增1例死亡。陳時中表示，這3例都在新北市，是相關縣市別最少的一次，病例關聯也都能即時掌握，疫情控制的還不錯。

藍委批吳秀梅 放任高端通過EUA造福自己人打特權疫苗

食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單...

首度拜會蔡總統 AIT孫曉雅：美台關係正處新高點

美國在台協會（AIT）表示，AIT處長孫曉雅今天首度拜會總統蔡英文。孫曉雅於會中表示，美台關係正處於新高點，盼合作強化雙...

頻跨選區服務為布局北市？ 蔣萬安：幫助民眾是民代天職

距離2022縣市首長選舉越來越近，其中國立委蔣萬安則常「跨區」做選民服務，被視為布局北市基層爭取支持。蔣萬安今天受訪時表...

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

無黨籍立委林昶佐罷免行動鬧雙胞，中央選舉委員會今舉行委員會議，針對有關二個提議人的領銜人，對同一公職人員提出罷免案所生競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。