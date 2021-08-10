藍委批吳秀梅 放任高端通過EUA造福自己人打特權疫苗

食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單。國民黨立委賴士葆今天表示，其實吳秀梅最該做的，是率領食藥署所屬員工，與食藥署有直接、間接連結的幾千名員工只打高端疫苗，來證明她心心念念所呵護的高端疫苗值得信賴，不要說一套，做一套，不要老學指揮官陳時中那一套啊！

賴士葆指出，吳秀梅讓食藥署瞬間爆紅成為全台最火紅讓人羨慕的政府機關，同時也躍升全台最令人火大的政府官員，不是因為防疫的勞苦功高，而是吳秀梅的偏執妄，為呵護高端及食藥署黑箱作業超打疫苗，讓她形象變成過街老鼠一般。食藥署編制646人，接種疫苗人數1089人，施打率高達169％，自肥超打對象包含約聘僱、臨時人員、替代役等外圍單位的人員，還有吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」員工，凡與吳秀梅有關的員工都被雨露均霑，太幸福了。

賴士葆表示，被踢爆之後，吳秀梅不以為意，繼續徇私圖利自己人，將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷渡到第2類優先特權的疫苗施打名單當中，並拒絕提供相關的資料和數據給立委。疾管署說這些名單都是ACIP專家會議討論同意，陳時中說第二類施打名單個資不能公布。

賴士葆說，難怪第二類施打人數已經爆增膨脹一倍以上，當一切黑箱作業，所有的資格認定他們說了算。台灣疫苗因為蔡政府的失誤，嚴重不足，看到官員不斷的監守自盜造福自己人，吳秀梅如此大膽顢頇，完全不顧社會觀感，是因為有陳時中太多黑箱的前科，所以她只是跟進罷了。

賴士葆表示，吳秀梅換掉一半EUA審查委員的名單、不肯公布審查委員的名單、不計毀譽呵護高端不良製程的產品、放任高端沒有第三期試驗就通過EUA、急著讓高端列為公費疫苗等等，食藥署護高端已經賠上政府的公信力，常見她出面駁斥外界對高端的批評，不在乎外界認為她是高端代言人。