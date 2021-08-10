北市今加零…黃珊珊：高興一天就好 跳舞是向同仁打氣

台北市今天確診加零，台北市副市長黃珊珊下午表示，台北市花了一個月左右時間，往清零這麼方向走，第一次看到+0，大家會比較興奮，但真的只要高興一天，因社區可能還有隱形傳播鏈，之所以說要跳舞是要幫同仁打氣，因先前說，只要清零就跳舞給同仁看。黃珊珊也透露，北市今天加零，許多中央官員也打電話給她說恭喜。台北市做到第一階段小小目標，但還是不能鬆懈，還要戰戰兢兢。

黃珊珊今天上午臉書搶先預告「北市確診個案+0了！看來我下午疫調會議得跳舞了！」不過臉書隨後刪文，直到中午才再度貼文宣布北市加零訊息。黃珊珊表示，台北市疫情從5月13日爆發，5月15日高峰期曾一天達到242例確診，從單日的個位數確診突然暴增到一兩百例，相當驚人。

對於北市今天清零的速度，黃珊珊說，她不能說快或慢，因為北市府每天都是戰戰兢兢，希望將每一個確診個案匡列住、並斷掉隱形傳播鏈，「我們不是趕速度，而是每天疫調匡列都要很確實」。

黃珊珊也提到，這是她近三個月來，第一次看到一個零，所以會比較興奮，但真的只要高興一天，因為社區還有很多可能的隱形傳播鏈，另外，能清零最關鍵的，還是市民的配合，若沒有市民配合三級管制，忍受生活不方便，很難做的清零這件事。

黃珊珊說，從北農、環南，到後來的特殊交友圈，確診大量爆量，北市府也做很多不同策略，包括市長柯文哲提出的疫苗圍堵策略，在這次大型群聚感染中發生很大效用，採用疫苗圍堵也讓現在疫情可以慢慢地穩定下來，黃說，這是一件蠻辛苦的事，政府也花很多成本，當然市民也真的很配合。

黃珊珊也透露，她每天下午四點半，都與衛生局12處健康中心、疾管科、聯合醫院同仁開長達兩個小時的疫調會議，就是研究每個個案、有專案就撲滅，花大量人力物力防疫，所以今天清零她很開心，主要是如果有清零就要跳舞給同仁看，要幫同仁打氣，但大家高興一天就好，明天可能還有個案，不忘初衷，每天把每一個個案開顧好，讓社區安全，這是她們的任務。

黃珊珊也說，她上午之所以臉書預告北市加零，是因為早上就接到很好人訊息來說恭喜，其實現在北市府每一天的進度都與中央同步，昨天晚上也會知道所有醫院PCR結果，今天北市加零，很多中央的長官們都有來說恭喜，這件事也是很值得高興的事，也要跟市民分享。黃也不忘跟疫調同仁說，「謝謝你們，花了一個多月時間，我們有做到第一階段小小目標，但還是不能鬆懈，還是要戰戰兢兢。」

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