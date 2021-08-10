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國民黨台北市長民調領先 黃呂錦茹：仍不敢大意

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）與國民黨台北市立委蔣萬安（左）等人下午前往台北市家扶中心士林服務處贈送福箱。記者蘇健忠／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）與國民黨台北市立委蔣萬安（左）等人下午前往台北市家扶中心士林服務處贈送福箱。記者蘇健忠／攝影

2022縣市首長選舉即將開打，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天表示，目前有參與黨內民調的人選包括立委蔣萬安、北市議員羅智強與立委林奕華，比較對手有民進黨陳時中與民眾黨黃珊珊，黃呂錦茹說，國民黨目前都是領先，但也不敢大意。

黃呂錦茹表示，市黨部一直有做市長布局，目前國民黨還沒正式提名候選人，這時要顧好組織服務和形象，另外一方面也針對所有想要選舉的人做民調，比較其他政黨可能候選人。

黃呂錦茹說，民調名單中，包括蔣萬安、羅智強與林奕華，他黨可能對手，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊每次都有列入，但也不排除一些潛在可能的人選，「這我們就不方便透露」。

至於民調結果，黃呂錦茹透露，就台北市長來說都是領先狀態，「但我們也不敢大意」。黃呂錦如認為，民眾黨若派黃珊珊出馬，雙方都會互相吸票，「每個跟我們一起競選的人都是我們可敬的對手，不敢輕視」。

提起中國國民黨屬意對象，黃呂錦茹表示，還是要看誰的民調最高，就會提名誰，但前提是對方要有意願參選。除此之外，黃呂說，其實黨內還有就女性參選人做民調，比較林奕華、鄭麗君和黃珊珊，林奕華也是領先。

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