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黃珊珊開心+0要跳舞 王世堅酸：沒有就跳樓嗎？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊因北市今天+0說要跳舞，北市議員王世堅說，難道不+0就要跳樓。記者胡瑞玲／攝影
台北市副市長黃珊珊因北市今天+0說要跳舞，北市議員王世堅說，難道不+0就要跳樓。記者胡瑞玲／攝影

台北市副市長黃珊珊今早在臉書表示，從萬華阿公店、北農、環南等疫情爆發後，經過這2個多月的蜻蛉計畫，「今天台北市確診個案+0了，看來我下午疫調會議得跳舞」，原本是開心北市確診數歸零，卻引發外界正反評價，北市議員王世堅反問，「一天+0就跳舞，天天就+0就開趴嗎？沒有+0的話難道就跳樓嗎？」

對於黃珊珊說北市確診數+0要跳舞，王世堅表示，高興一下就好，但跳舞就太過火了，此刻第一線醫護、衛生環保、警消人員都還在戒備當中，呼籲市府首長發言應謹慎，現在還不是慶祝的時候，疫情起伏是常態，一時的+0不是永久的，「一天+0就跳舞，不+0就跳樓嗎？一天+0就跳舞，天天+0就開趴囉？」

王世堅認為，心情起落不用這麼大，對每個市民的防疫及政府首長的領導會產生影響，不管疫情是好是壞，市民都冷靜面對，更何況是市府首長們，心情不該暴起暴落；這次疫情全國總計有1萬4443例確診者，其中北市有4869例，僅次於新北市6800例。

北市是首都，擁有完善的醫療資源及公衛團隊，這樣的情況下北市疫情還沒高，認為市府首長們應在疫情緩和後徹底檢討。全國警戒將至二級、餐廳開放內用後，儘管父親節到來，北市民仍小心防疫，沒有報復性消費，表示市民都冷靜成熟面對。

王世堅說，他知道黃珊珊這一個半月中，歷經北農、環南市場、虎林街、南機場專案等，確實很辛苦，身心疲憊，也難免一兩句話說得比較激動，肯定黃珊珊在防疫的作為，但也期待她更小心謹慎發言，認為北市民眾素質水準遠高於市府部分人士。

王世堅表示，黃珊珊是個很理智、冷靜處理面對各種問題的人，黃珊珊要跳舞慶祝的說法有些「柯文哲化」，近朱者赤、近「柯」者黑，提醒黃珊珊與柯文哲朝夕相處，千萬不要染上柯文哲說話方式和處理事情的方式。

針對北市經歷3個月後迎來第一個+0，王世堅認為，憑北市完善醫療系統及市府組織，應該可更早做好控制，尤其北市民配合市府防疫，過程中民眾的防疫表現比很多地方政府都好，甚至超過中央，但部分首長像是柯文哲，利用疫情標新立異、炒作聲量，延誤對疫情的判斷。

王世堅直指，早在5月下旬，議會就陸續陳情並告知市府北農的疫情，但當時柯文哲都不當一回事，市政會議上也有很多首長告知，柯文哲仍不處理，對照當時柯文哲的對外發言，都是針對政治作發言，砲打中央。柯文哲在防疫上確實有醫學專業，但多數時間都在做政治考量，怎麼抗衡中央、拉抬聲量。

王世堅說，現在疫情還在起伏中，畢竟還沒到大家能完全放下心的時候，像是疫苗問題、國外變種病毒等問題，待疫情解決後，包含柯文哲及很多官員應該被社會檢討。

疫情 王世堅 黃珊珊

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