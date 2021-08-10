美國在台協會主席：習近平一人決策陷台海於不確定

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）表示，中國大陸國家主席習近平一人決策為台海帶來高度不確定性，且很多人未意識到中國大陸在多方面造成的威脅有多大，若未能有效應對將使美國和民主盟友在未來十年陷入困境。

莫健接受華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的廣播訪問，與該中心亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）對談，CSIS9日公布這段訪問。

他細數中國大陸的變遷，包括從集體領導走向一人決策、越發自信獨斷、調整對台政策，以及中國大陸在科技和網路攻擊等領域帶來的挑戰。

談到兩岸衝突的風險，莫健說，中國大陸近年體制變化是危險因素之一，北京在多方面愈發自信專斷，關鍵決策由習近平直接下令，這造成在集體領導下不會發生的不確定性。

莫健說，「我在北京的時候，（外交部長、國務院副總理）錢其琛相當了解外面的世界，對領導階層也極具影響力，我不認為現在還有人能直言政策錯誤。」

莫健表示，習近平清楚表明推進統一的壓力，對台採取灰色地帶戰術與脅迫行動，無關贏得台灣民心，而是對台灣人民施加足夠壓力讓其自願統一，不過他認為這不會奏效，且香港先例在前，台灣不會想成為第二個香港。

莫健表示，相信中方會持續運用灰色地帶策略，若民進黨在明年的地方選舉中獲勝，他認為中方會加速；若國民黨贏得勝利，可能會有六到八個月的蜜月期。

莫健也提到，蔡英文總統的兩岸政策穩定，在她之後的候選人得小心翼翼接手，任何領先的候選人將可能得保持在「法理台獨過度危險，而統一是不可想像的未來」的中性說法。

莫健說，中方也會思考要採取什麼動作，美國跟台灣要做的是，當兩岸出問題，「要找到停止自掘墳墓的方法，了解如何淡化議題、延後處理」。

莫健表示，到目前為止，美國的長期最大威脅就是中國大陸按目前道路前進；而維持台海嚇阻能量將是美國重要工作，美軍正在努力「縮小太平洋」和事前部署，在軍事上做好準備，確保有能力應對；以及推動盟友合作，歐洲、日本與南韓開始討論台海和平穩定，這在三年前是想像不到的事。

不過莫健也說，他憂慮北京接收到相關訊息後，不是校正對台政策，反而加碼。

至於台灣，莫健說，兩岸沒有開展政治對話的可能，嚇阻力量是台灣可行的最重要的事，強化非對稱戰力及深化縱深防禦，就算解放軍搶灘，也不過是剛開始，可利用民眾的團結和非常規戰技將敵軍困在當地難以深入，這將使理性的侵略者卻步；不過，台灣民眾目前對於這項議題還沒有足夠急迫感。

此外，莫健也說，很多人並未意識到中國大陸造成的風險有多大，包括科技、網路攻擊，應當有有效應對之策，否則美國或是民主盟友都會在接下來十年內陷入困境。

至於華府是否該放棄「戰略模糊」的兩岸政策，莫健說，美國應有技巧地處理難題，在強化嚇阻力之際，避免讓北京研判情勢可能會更困難而採取提早行動；若美國放棄戰略模糊，可能會有反效果。