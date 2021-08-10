高雄天坑誰該負責 朱立倫以16年經驗回：近一年是關鍵

南部連日大雨，新北市前市長朱立倫談高雄天坑引發綠營反擊，藍營基層也出現拱前副市長李四川參選聲音。朱立倫今天中午拜會高雄市議會表示，韓國瑜團隊第一年的路平做得非常好，陳其邁團隊已經就任一年多，他以過去16年市長經驗來看，絕對不能甩鍋給前任，這一年多的路平專案才是關鍵。

新北市前市長朱立倫日前在臉書貼高雄天坑照懷念高雄市前市長韓國瑜團隊，昨天也特別與前副市長李四川通電話，但李因工作在身無法陪同。

針對明年底高雄選舉，李四川是否能擔負「母雞」角色，朱立倫說，這幾天高雄大雨，不少人懷念當年韓國瑜團隊中的最重要副市長李四川，「川伯」把高雄市的路平做得非常好，大家都很肯定，但他會無私無我，不會排除任何一位優秀人才，也不會拒絕任何一位戰鬥夥伴。

朱立倫進一步說，川伯在高雄的貢獻，以及韓國瑜市府團隊推動的「路平燈亮水溝通」受大家肯定，去年給韓團隊這麼大的痛苦挫折（罷免），這時大家看見高雄出現天坑，當然會懷念川伯，是還李公道的時候，「至少要給李副市長一個肯定吧」。

此外，綠營將近日的道路坑洞甩鍋前朝一事。朱立倫說，韓市府團隊在第一年的路平做得非常好，去年順利度過大雨，陳市長團隊已經就任一年多，他以過去16年市長經驗來看，絕對不能甩鍋給前任，這一年多的路平專案有沒有好好執行才是關鍵。