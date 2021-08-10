快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄天坑誰該負責 朱立倫以16年經驗回：近一年是關鍵

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新北市前市長朱立倫（中）宣布角逐國民黨下屆黨主席，今天拜會議長曾麗燕，並與多位國民黨市議員會談，過程沒有公開。記者徐白櫻／攝影
新北市前市長朱立倫（中）宣布角逐國民黨下屆黨主席，今天拜會議長曾麗燕，並與多位國民黨市議員會談，過程沒有公開。記者徐白櫻／攝影

南部連日大雨，新北市前市長朱立倫談高雄天坑引發綠營反擊，藍營基層也出現拱前副市長李四川參選聲音。朱立倫今天中午拜會高雄市議會表示，韓國瑜團隊第一年的路平做得非常好，陳其邁團隊已經就任一年多，他以過去16年市長經驗來看，絕對不能甩鍋給前任，這一年多的路平專案才是關鍵。

新北市前市長朱立倫日前在臉書貼高雄天坑照懷念高雄市前市長韓國瑜團隊，昨天也特別與前副市長李四川通電話，但李因工作在身無法陪同。

針對明年底高雄選舉，李四川是否能擔負「母雞」角色，朱立倫說，這幾天高雄大雨，不少人懷念當年韓國瑜團隊中的最重要副市長李四川，「川伯」把高雄市的路平做得非常好，大家都很肯定，但他會無私無我，不會排除任何一位優秀人才，也不會拒絕任何一位戰鬥夥伴。

朱立倫進一步說，川伯在高雄的貢獻，以及韓國瑜市府團隊推動的「路平燈亮水溝通」受大家肯定，去年給韓團隊這麼大的痛苦挫折（罷免），這時大家看見高雄出現天坑，當然會懷念川伯，是還李公道的時候，「至少要給李副市長一個肯定吧」。

此外，綠營將近日的道路坑洞甩鍋前朝一事。朱立倫說，韓市府團隊在第一年的路平做得非常好，去年順利度過大雨，陳市長團隊已經就任一年多，他以過去16年市長經驗來看，絕對不能甩鍋給前任，這一年多的路平專案有沒有好好執行才是關鍵。

拜會過程中，有意參選高市議員的黃偵琳在議事辦公室外面現身，舉牌表達不滿朱立倫來高雄拔樁，抗議舉動引發藍營議員不滿嘲諷「為選舉作秀」，後被警察請出議會。

新北市前市長朱立倫（左）回鍋參選國民黨黨主席，朱看見熟識議員開心握手致意，今天中午拜會高雄市議會。記者徐白櫻／攝影
新北市前市長朱立倫（左）回鍋參選國民黨黨主席，朱看見熟識議員開心握手致意，今天中午拜會高雄市議會。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫打黨中央 李乾龍不予置評：選舉是一時 仍要團結

江啟臣、朱立倫爭黨主席 盧秀燕左右為難

拋三項黨務政見 朱辦：樂見黨內對政見正面討論

影／朱立倫談改變國民黨 2024推出最強候選人

相關新聞

高雄天坑誰該負責 朱立倫以16年經驗回：近一年是關鍵

南部連日大雨，新北市前市長朱立倫談高雄天坑引發綠營反擊，藍營基層也出現拱前副市長李四川參選聲音。朱立倫今天中午拜會高雄市...

李登輝21年前文藝春秋專訪 預知蔡政府執政空洞與缺乏遠見

政壇人士曾說，李登輝與蔡英文像是政治上的父女。蔡英文總統日前接受日本媒體「文藝春秋」專訪，一如21年前時任總統的李登輝接受「文藝春秋」的訪問，藉由接受外媒訪問來抒發對國內外政情的判斷與預告接下來的政策方向，但比較兩人的訪談內容，蔡的回答缺乏宏觀視野，多數在為自己政策辯護。...

蘇偉碩發起撤銷高端EUA 江啟臣響應連署當共同提案人

國民黨主席江啟臣響應由醫生蘇偉碩、王文心所發起的「撤銷高端疫苗緊急授權公民投票」。而該公投提案徵求10萬位共同提案人，江...

國民黨台北市長民調領先 黃呂錦茹：仍不敢大意

2022縣市首長選舉即將開打，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天表示，目前有參與黨內民調的人選包括立委蔣萬安、北市議員羅智...

屏東佳冬鄉長龔日光貪汙300萬 監察院通過彈劾

監察院今天表示，屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光，利用佳冬鄉公所2015年辦理「玉光國小通學步道改善計畫工程案」、2016年「佳冬...

對美議題與朱別苗頭 江啟臣對美視訊座談重申親美和陸

國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席首日，即承諾上任第一天就設駐美辦公室，與美關係亦佳的現任主席江啟臣隨即發布受邀參與美台國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。