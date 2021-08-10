【重磅快評】日本跟上台灣？小英護航國產疫苗打混仗

蔡英文總統日前接受日本「文藝春秋」視訊專訪時說，台灣在國產新冠肺炎疫苗研發上，採用活用國外臨床「免疫橋接」方式，縮短新疫苗認證的時間；她特別提到「注意到近來日本也在採取類似的作法」。蔡英文強力捍衛國產疫苗，卻以打混仗的方式拉了日本來護航國產疫苗。

衛福部食藥署對國產新冠疫苗採取「免疫橋接」方式給予緊急使用授權（EUA）。在世界衛生組織仍在討論、歐盟仍在猶豫、美國仍不考慮的情況下，台灣的國產疫苗以「免疫橋接」取得政府採購、認證，並準備全面開打，但國人再怎麼「愛台灣」，在安全與效力的考量下，對國產疫苗並不捧場。

近日媒體報導，日本第一三共藥廠研發mRNA新冠疫苗，但因為目前市面上已有保護力相當優良的mRNA疫苗，為避免道德疑慮，因此研究在第三期臨床採取「非劣性試驗」方式，希望在年底可據以向日本政府申請緊急授權使用，並在明年三月投產。

蔡政府的專家對此大喜過望，強調日本跟進台灣的「免疫橋接」，連英國都計畫以「免疫橋接」認證新冠肺炎疫苗；而食藥署長吳秀梅更高呼「太好了！」有越多單位認同越好。

現在蔡英文更儼然告訴日本媒體「日本正在跟進台灣」，其實更大目的則是訊息出口轉內銷，大內宣強調，連日本都要「免疫橋接」了，蔡政府護航國產疫苗沒有錯，而且又是「台灣第一」，這次世界終於跟上台灣了。

但蔡英文完全不敢說的是，第一三共疫苗更是在第三期臨床才研究採取「非劣性試驗」；正如迄今所有國際認證的疫苗都是在第三期臨床期中試驗結果的基礎上獲得緊急授權。但國產高端疫苗卻連二期解盲都沒完成，蔡政府就大手筆採購，再用「免疫橋接」給予緊急授權。

事實上，早就有人注意到第一三共準備採取「非劣性試驗」，卻從未提到「免疫橋接」。雖然蔡政府專家強調「非劣性試驗」就是或類似「免疫橋接」，但也有人指出，「非劣性試驗」是臨床施打疫苗後效力的實際對照比較，而蔡政府的「免疫橋接」卻只是施打後在實驗室比較中和抗體，兩者標準差很多。

另外，第一三共的mRNA疫苗是與其他mRNA疫苗進行比較，是相同的技術，具有可比較的基礎；而國產的高端疫苗用來「免疫橋接」的卻是AZ疫苗，技術層次不同，取樣範圍狹窄，是否具有可比較性，也存在很大的爭議。這些疑慮都有待釐清。

台灣的確應該發展、也有條件發疫苗產業，然而蔡政府揠苗助長；「免疫橋接」不但率全世界之先，難獲國際認證，國人也極度缺乏信心，但蔡政府面對各界批抨與質疑聲浪，對國產疫苗曲意護航之志不變。相對的，日本基於安全與效力的考量，迄今未批准任何國產疫苗，連第一三共考慮三期臨床進行「非劣性試驗」，都被看成「跟進台灣」，真是情何以堪！