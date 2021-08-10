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加強和中東歐連結 綠委公開邀請立陶宛議長訪台

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委邱志偉、許智傑、張廖萬堅今天表示，為了強化我國和中東歐地區國家的實質關係，呼籲台灣對中東歐外交工作加強人才面、預算面和政策面的工作。記者徐偉真／攝影
民進黨立委邱志偉、許智傑、張廖萬堅今天表示，為了強化我國和中東歐地區國家的實質關係，呼籲台灣對中東歐外交工作加強人才面、預算面和政策面的工作。記者徐偉真／攝影

民進黨立委邱志偉、許智傑、張廖萬堅今天表示，為了強化我國和中東歐地區國家的實質關係，呼籲台灣對中東歐外交工作加強人才面、預算面和政策面的工作，邱志偉也表示，他也公開邀請立陶宛議長在疫情緩和後來台訪問，深化雙邊的國會關係。

外交部歐洲司司長陳立國說，立委提出的寶貴建議他們都會帶回去研議，無論是在人才、語言交流還是據點的拓展等方面，都在歐洲司的思考中，至於對歐洲工作預算，其實整體預算投注在中東歐有可觀成長。

邱志偉說，我國外交策略應根據國際情勢的變動調整，從立陶宛、捷克到斯洛伐克的友台行為來看，歐盟的中、東歐國家在台歐關係中將扮演特殊角色，區域的中小型國家可以代替強權大國加深和台灣的合作，因此加強和中東歐國家的關係應為台灣未來對歐外交的優先重點工作。

邱志偉說，建議外交部在特考增設東歐語系，也該規劃更多語種的培訓課程，在培訓中東歐外交人才時必須投入更多資源跟預算，中東歐部分佔歐洲司年度預算10至15%，一年大約投入5千萬，未來可以更多。

許智傑說，民間的經貿、觀光、文化交流也是外交工作中重要一環，必須先提升雙方交通便捷度，目前缺乏台灣和中東歐和北歐直航航線，建議政府盡快和相關國家政府商議開闢更多歐洲直航航線，讓未來台灣和歐洲的經貿觀光連結更為緊密。

陳立國說，就如同立委說的，現在是歷史的契機，我國在歐洲是經過多年耕耘努力才有今天成果，我國是民主自由陣營尖石夥伴，也是可靠朋友，我們會實踐我們的承諾，而立委提到的無論是人才、語言或是據點等，還有增加獎學金等都在歐洲司思考中。

陳立國說，立法院接下來是預算會期，預算有不同計畫類別和科別，公眾外交不一定是歐洲預算，但也有可能有內容用在歐洲，整體預算投注中東歐是有可觀成長的，和學校的交流、交換學生都有在做，但外交部希望更深遠，目前可能的發展都有列入規劃。

中東 外交部

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