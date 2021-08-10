因應疫情 朱立倫選上主席擬取消黨代表責任額

因應疫情，國民黨中常委江碩平、謝坤宏、邱素蘭、曾文培在中常會提案，建請黨中央暫緩實施第20屆黨代表職務募款責任額。據了解，考量疫情影響生計，國民黨前主席朱立倫若選上主席，擬取消黨代表責任額。

提案說明指出，由於疫情肆虐，民生受創，人民生計困頓，許多人被迫放無薪假或遭資遣，失業率達10年新高，國民黨亦主張中央政府普發1萬元紓困金振興經濟。 國民黨員亦遭疫情風暴波及，雖有熱忱參與，在此特殊時期，仍是不小的負擔。

中常委籲請中央暫緩實施黨代表職務募款責任額。但因國民黨目前財務短缺，若有代表先進仍願意奉獻職務捐1萬元或以上，深表歡迎並頒贈感謝狀以表感謝之意。

據了解，朱陣營下鄉與基層黨員、黨代表、中央委員互動，多聽到疫情期間生計受到影響，每個人身上又多帶有一個以上的黨相關職務，日常地方黨務活動中已經出錢出力，在如此狀況下，黨中央仍維持職務捐，否則就不能登記參選，等於是「剝了兩層皮」，基層多吐苦水。

據悉，朱立倫了解後，表示黨務經費全體黨員有很多付出，但更是黨主席的責任，不能把黨中央的壓力強制轉嫁到基層同志身上，應有更彈性作法。與會人士推斷，朱立倫此言或許可以觀察在他上任後，重新調整財務規劃、另闢財源的作法，朝免除黨代表職務募款責任額方向邁進，不會要求黨代表一定要捐款，「自由捐」以解黨代表身上的壓力。