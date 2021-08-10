接見孫曉雅 蔡英文：朝簽署台美BTA繼續努力

蔡英文總統今天上午接見美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅。蔡英文表示，這幾年來，台美關係持續有許多關鍵性的進展，也共同對抗疫情挑戰，不僅今年6月，美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，同樣在今年6月，雙方也召開貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，期待排美在投資、貿易以及供應鏈安全等領域，繼續加強、加深合作，並且朝簽署「雙邊貿易協定」（BTA）努力，建立更緊密互惠的經貿連結。

孫曉雅表示，非常高興及榮幸，這次以美國在台協會新任處長的身分回到台灣，如大家所知，台美關係正處於巔峰狀態，是史上最佳，希望未來能與蔡總統及其團隊共同合作，在各領域強化並拓展台美關係，向前邁進。

蔡英文表示，孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友，在1990年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變；上個月，孫曉雅抵達台灣的時候，戴著印有「HELLO TAIWAN」的口罩，引起大家的注意，這個口罩來自駐美代表蕭美琴，也是僑胞推廣國民外交的創作和努力，謝謝孫曉雅幫助推廣，相信海外鄉親一定很高興。

蔡英文指出，2019年，台美舉辦第一屆「太平洋對話」，孫曉雅以美國國務院副助卿身分，率團來到台灣，也在「玉山論壇」發表專題演講，當時兩人在總統府也有見面的機會，對於如何維護區域的穩定和共同價值，交換了很多意見；孫曉雅也在擔任亞太經濟合作（APEC）資深官員時，在APEC場域中，和台灣有過密切的合作，相信以孫曉雅豐富的外交經驗，以及對台灣的熟悉和長期關注，一定可以讓台美關係更上一層樓。

除了期盼經貿進展，在安全方面，蔡英文也指出，拜登政府上周首度宣布對台軍售，相信對於強化台灣自我防禦的能力，會有非常大的幫助。除了感謝美國的支持，也希望雙方攜手努力，共同維護印太區域的和平及穩定。

蔡英文說，台美近來在海巡、科技以及教育等各領域的合作，都有許多的進展，期待未來雙方在更多新興議題，包括對於氣候變遷的因應，也能展開更多的合作，期盼台美雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作夥伴關係，共同攜手使台美關係更上層樓。