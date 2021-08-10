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賽普勒斯入境卡上沒有「台灣」選項 外交部：持續溝通

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部歐洲司副司長陳詠韶。圖／擷取自外交部直播網站
外交部歐洲司副司長陳詠韶。圖／擷取自外交部直播網站

我國自由潛水運動員到賽普勒斯參賽，但塞普勒斯政府不承認我國的新冠肺炎國際預防接種證明書（黃皮書），入境卡上也找不到「台灣」選項。外交部歐洲司今天表示，選手只要持有72小時內核酸檢測陰性證明就能入境，外交部和外館會努力聯繫，確保選手能順利入境。

媒體報導，我國自由潛水運動員預計8月中前往賽普勒斯參加AIDA Depth World Championship 2021比賽，但卻面臨我國發行的疫苗接種黃皮書無法被賽普勒斯政府承認，甚至在入境卡上找不到台灣的選項，入境有困難。

外交部歐洲司副司長陳詠韶在例行記者會上表示，我國在賽普勒斯沒有外館，相關業務由駐希臘代表處兼轄，外交部得知這項消息後昨天兩度急電希臘代表處，要求要全力聯繫，爭取我國人參賽權益，也要兼顧賽國防疫規定。

陳詠韶說，根據代表處回報，賽國把台灣列為橘色國家類別，只要持有72小時內的PCR檢測陰性證明，就能入境無須隔離，而選手要填寫旅行卡但國籍欄沒有台灣，代表處多次嘗試希望聯繫主政機關、主辦單位希望能先處理，目前各項聯繫都努力中。

陳詠韶說，這攸關我國國家尊嚴及人民權益，比賽日期將近，外交部和駐外館處會持續透過各種努力確保我國選手可以入境。

而我國導演蔡明亮等人參加威尼斯影展，卻發現官網上作品國籍被改為「中華台北」，陳詠韶表示，我駐義大利代表處回報，影片都是以「台灣」為國籍參賽，但因為中國向主辦單位抗議，因此大會在未經我國同意下在官網擅自更改我國名，代表處已在第一時間和主辦單位溝通，希望能改回，但目前未有回應，代表處會持續溝通，確保參賽影片不會受到無理打壓。

外交部 希臘 威尼斯

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