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被點名選北市長 高虹安：沒討論過這麼特別的劇情線

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

民眾黨立委高虹安因問政表現受外界肯定，聲量持續上升，她日前也鬆口表示，「不排斥參選新竹市長」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前更點名，高應該參選台北市。對此高虹安昨晚於直播節目中回應，「民眾黨內部完全沒有討論過這麼特別的劇情線。」

高虹安表示，已開始投入新竹地方服務，黨內中央委員會通過後，將接任新竹市黨部主委，「如果民眾能肯定，才能有這個門票(新竹市長)」。

對於吳子嘉說法，高虹安認為「是一種肯定」，不過這僅是吳自己的沙盤推演，黨內並無討論，她也透露，「還有人叫我選桃園、台中，亂點鴛鴦譜」。

對於參選新竹市長一事，高虹安表示，目前在新竹已設立服務處，但因疫情，裝潢好還沒開幕，不過地方服務已開始在做，她也不諱言，民眾黨中央委員會討論通過後，就會接新竹市黨部主委，「有這個機會為新竹服務，如果民眾能肯定，才能有這個門票」。

針對有人質疑空降參選，高虹安表示，過去是過去，選市長看的是未來，重點是能為地方做什麼，別的城市經驗也可以帶來新竹，她也曾在新竹工作過，「現在開始看的是未來，如果要在地才可以選，乾脆說設籍幾年才能選新竹市長，這樣也不太公平」。

新竹 高虹安 民眾黨

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