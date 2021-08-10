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回鄉選新北議員？ 卓冠廷評估中：想繼續服務人民

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
外傳台中市前新聞局長卓冠廷將選新北議員，卓表示目前談選舉還太早。圖／取自臉書
外傳台中市前新聞局長卓冠廷將選新北議員，卓表示目前談選舉還太早。圖／取自臉書

台中市前市長林佳龍的戰將、新聞局前局長卓冠廷，傳出將挑戰新北市議員。卓冠廷現任台灣智庫民調中心主任，他表示，他一路走來從不設限的角色，目前談選舉尚早，但不否認正在評估、請益階段，他希望能有機會持續服務人民。新北是他的故鄉、台中是他的第二故鄉，妻女所在，兩處都特有感情。

卓冠廷今年6月剛拿到美國柏克萊大學完共事務MPA碩士學位，甫回國，電視談話節目、網路聲量節節上漲，台中市不少民進黨支持者希望他留在台中選舉，對明年綠營市議員選舉擔任攻擊手，鞏固基本盤，加上卓冠廷的論述能力強，綠營看好。

卓冠廷不否認，目前在評估階段，他表示會向各界請益，最重要是希望有機會繼續服務人民。不過他說，目前談選舉還太早，他不會自我設限。 他剛返國須陪妻子洪慈庸與女兒小鹿，目前在台灣智庫擔任民調中心主任一職「先做覺得對社會有意義的事。」

新北傳出屬正國會系統的卓冠廷，可能參選故鄉鶯歌所屬的新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌），也可能挑戰新北市第二選區（新莊、泰山、五股、林口）或新北市第四選區（板橋）議員。卓冠廷父親卓建國曾擔任鶯歌鎮代會副主席，在新北頗有實力。

台中地區也點名卓冠廷參選西屯等地，不過據了解正國會系統必須評估卓的參選會不會擠壓到原有民進黨議員的空間。另林佳龍被點名參選新北市長，是否牽動卓冠廷的動向，有待觀察。

卓冠廷擁政治大學公共行政學系學士、柏克萊大學公共事務碩士，曾任記者，後轉職國會助理。林佳龍任台中市長期間，卓任台中市政府新聞局長並兼任台中市政府發言人。林佳龍任交通部長時，卓冠廷是交通部部長辦公室主任，是林佳龍的左右手，情同家人。

卓冠廷 林佳龍

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