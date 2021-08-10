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黃珊珊為零確診跳舞 綠委：希望她每天都能跳舞

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

北市副市長黃珊珊今天上午在臉書透露覺得興奮的心情，表示「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！」不過20分鐘不到，又隨即刪文。民進黨立院黨團指出，希望黃珊珊每天都能跳舞、每天都能清零，全台灣疫情就能控制。

民進黨立委鄭運鵬說，恭喜台北市政府五月中第一次達到清零目標，刪文判斷是過去兩個多月以來，各個縣市中南部陸續達到清零，但提早自行宣布並不符合慣例，刪掉是基於尊重慣例，也可以見到台北市政府第一天達到清零目標很高興，希望雙北一起努力維持目標，這是全國國人共同願望。

鄭運鵬說，但指揮中心下午兩點公布的慣例，希望各縣市政府高興歸高興、興奮歸興奮，還是可以維持下去這樣慣例，台北市會這麼高興，應該也跟市長柯文哲6月16日公開承諾過沒疫苗也能在一個月清零目標，多少也延誤三周左右，黃珊珊會這麼高興可以理解。

黨團書記長羅致政說，很高興台北市能清零，畢竟遲到總比不到好，若台北市不清零，台灣也不能達到清零，希望黃珊珊副市長每天都可以跳舞、每天都能清零，全台灣就能控制疫情。

北市 黃珊珊 疫情

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