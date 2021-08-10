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十月國慶焰火引發藍綠戰火 陳其邁：辦的機率較大

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，大型活動仍以防疫優先，會隨疫情調整政策。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，大型活動仍以防疫優先，會隨疫情調整政策。記者徐白櫻／攝影

2021年國慶焰火、2022年台灣燈會預計在高雄舉辦，國民黨KK政線高雄市議員昨在議會聯合質詢，呼籲10月底前高雄市重新思考國慶焰火、2022台灣燈會等花大錢活動，昨晚引來高雄市10個觀光、旅遊協會聯名反對。高雄市長陳其邁表示，大型活動全視疫情變化而定，目前因為疫情舒緩舉辦的機會比較大，一切仍以「疫情優先」。

高雄市議會進行市政總質詢，國民黨議員李亞築、李眉蓁等人昨在市議會提出，考量疫情風險、花大筆公帑效益，建議市府慎思此時是否要辦國慶焰火、台灣燈會，把錢用來關懷百姓更實際。

高雄市旅舘商業同業公會、觀光協會等組織指出，台灣燈會與國慶煙火睽違20年後將重返高雄，無疑是解封後國內觀光市場的重要指標；在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，惟紓困措施支持業者幅度有限，也不是企業長久之計，大型活動才是市場復甦的一帖良劑。

今早基進黨發文批評「國民黨屠殺高雄經濟」，民進黨市議員何權峰在高市議會質詢時也關心此事。高雄市長陳其邁在接受媒體聯訪時表示，疫情還是最重要因素，會隨著疫情來調整，高雄社區傳播風險很低，幾乎維持一段很長時間零確診，若台灣疫情控制不錯、高雄也繼續維持零確診，國慶焰火因疫情舒緩舉辦的機會比較大；若疫情在雙北、北部地區還沒找到感染源，每天十幾、廿例，「我們會擔心」，所以活動隨疫情調整，所以會在防疫優先下辦理國慶焰火或台灣燈會。

疫情 台灣燈會 高雄市

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