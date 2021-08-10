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朱立倫打黨中央 李乾龍不予置評：選舉是一時 仍要團結

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨宗教事務委員會上午舉行「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」記者會，國民黨秘書長、宗教委員會主委李乾龍出席。記者劉宛琳／攝影
國民黨宗教事務委員會上午舉行「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」記者會，國民黨秘書長、宗教委員會主委李乾龍出席。記者劉宛琳／攝影

國民黨宗教事務委員會上午舉行「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」記者會，國民黨秘書長、宗教委員會主委李乾龍會前受訪被問及國民黨前主席朱立倫近期不斷砲打中央、砲口對內，李乾龍表示「不予置評」，他呼籲選舉是一時的，國民黨若不團結，重返執政機會非常渺茫。

李乾龍表示，希望黨內要團結，選舉是一時的，大家要心平氣和的參與這場選舉。現在看起來朱立倫應該會參選到底，江啟臣也會，還有其他候選人。他呼籲國民黨一定要團結，不然2022、2024重返執政機會非常渺茫。

對於朱立倫砲打中央，李乾龍表示，對黨有意見都能公開來表態，但不能有互相攻擊的味道，對黨有善意建言，他都會虛心接受。

對於國民黨智庫副董事長連勝文稱李乾龍只是禮貌性拜會，李乾龍說，兩人日前為取得疫苗有密切聯繫，相信連對國民黨是有愛，是有期待的。對於是否還有拜會其它地方人士，李乾龍表示，包含立法院前院長王金平，重要執政縣市長都會去拜會。對於拜訪是否有黨務不公正，他表示不會，去只是請益，並請他們出來呼籲大家要團結。

李乾龍 國民黨

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