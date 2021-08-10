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巴拉圭亞松森大學稱我「中國台灣」 大使館已提醒更正

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
亞松森大學醫學院網頁文字已更正用字。圖／取自亞松森大學醫學院網頁
亞松森大學醫學院網頁文字已更正用字。圖／取自亞松森大學醫學院網頁

台北市議員張斯綱在臉書表示，高端與友邦巴拉圭亞松森大學醫學院日前簽屬備忘錄進行疫苗第3期人體臨床實驗，亞松森大學醫學院日前發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。外交部今天表示，我駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院正確使用我國正式完整國名，以免引起外界誤解。亞松森大學醫學院已於當地時間8月9日更正為「La República de China (Taiwán )」。

張斯綱昨天在臉書貼出亞松森大學醫學院的聲明連結，並質疑高端與友邦巴拉圭國立亞松森大學醫學院簽屬備忘錄，在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，但在7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」，張斯綱質疑，高端是否為了快速上市可以裝作不知道。

外交部表示，我國疫苗公司與友邦學術機構進行國際醫衛合作，廣受巴拉圭各界的重視。巴拉圭一向明瞭台灣與共產極權中國的不同，並無刻意矮化我國地位的意圖。外交部再次強調，外交工作無涉黨派，籲請各界人士共同支持政府及民間企業拓展外交及與友邦進行的合作。

醫學院 巴拉圭 疫苗

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