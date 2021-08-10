高端試驗被矮化「中國台灣」？綠營：國民黨見獵心喜

藍營民代質疑，高端在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，委託實驗的亞松森大學醫學院稱我為「China-Taiwán」。民進黨立法院黨團書記長羅致政回應，很遺憾國民黨只看到片段就見獵心喜認為可以打擊政府和執政黨，該份資料是新聞稿、聲明稿，不是正式亞松森大學和高端的備忘錄，但把這樣七月初的新聞稿見獵心喜打擊，國際社會最近稱呼台灣的氛圍，沒有必要，國民黨只片段的看他們想看的東西。

針對高端在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，國民黨台北市議員張斯綱踢爆，委託實驗的亞松森大學醫學院7月9日發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。高端是否為了快速上市可以裝作不知道？「中國台灣？高端被矮化，中華民國不見了！」

羅致政說，在這新聞稿的標題上寫得是台灣，沒看到標題這麼大的台灣，只看到內文「China-Taiwán」，用這樣方式潑台灣冷水，國民黨仔細看這聲明的話，前面還有一句大使館，指涉的是這個大使館和巴拉圭的衛生部共同監督執行第三期計畫，指的大使館當然是中華民國大使館，不是中國台灣，也很高興國民黨人士認為CHINA會有誤導，外交部也很快要求亞松森大學修正成「中華民國（台灣）」的大使館 。

民進黨立委王定宇指出，亞松森大學在上面的「China-Taiwán」，對台灣來講有矮化嫌疑，但不是惡意，而是把我們的ROC用簡寫，產生北京跟產生北京跟台灣的混淆，外交部也請駐館向相關單位反應改正寫法，這是亞松森無心之過，也凸顯ROC跟PRC容易混淆，希望盡量以台灣來稱呼，這是全世界共識，免得誤以為是北京的中國。