快訊

評／奧運日本奪金後，棒球「去奧運化」仍難挽回？

下個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

高端試驗被矮化「中國台灣」？綠營：國民黨見獵心喜

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市議員張斯綱在臉書踢爆，7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」，張斯綱質疑，高端是否為了快速上市可以裝作不知道？「中國台灣？高端被矮化，中華民國不見了！」圖／引用自張斯綱臉書
台北市議員張斯綱在臉書踢爆，7月9號亞松森大學醫學院發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」，張斯綱質疑，高端是否為了快速上市可以裝作不知道？「中國台灣？高端被矮化，中華民國不見了！」圖／引用自張斯綱臉書

藍營民代質疑，高端在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，委託實驗的亞松森大學醫學院稱我為「China-Taiwán」。民進黨立法院黨團書記長羅致政回應，很遺憾國民黨只看到片段就見獵心喜認為可以打擊政府和執政黨，該份資料是新聞稿、聲明稿，不是正式亞松森大學和高端的備忘錄，但把這樣七月初的新聞稿見獵心喜打擊，國際社會最近稱呼台灣的氛圍，沒有必要，國民黨只片段的看他們想看的東西。

針對高端在巴拉圭進行疫苗的第3期人體臨床實驗，國民黨台北市議員張斯綱踢爆，委託實驗的亞松森大學醫學院7月9日發出的聲明中，竟稱此實驗的主辦方為「China-Taiwán」。高端是否為了快速上市可以裝作不知道？「中國台灣？高端被矮化，中華民國不見了！」

羅致政說，在這新聞稿的標題上寫得是台灣，沒看到標題這麼大的台灣，只看到內文「China-Taiwán」，用這樣方式潑台灣冷水，國民黨仔細看這聲明的話，前面還有一句大使館，指涉的是這個大使館和巴拉圭的衛生部共同監督執行第三期計畫，指的大使館當然是中華民國大使館，不是中國台灣，也很高興國民黨人士認為CHINA會有誤導，外交部也很快要求亞松森大學修正成「中華民國（台灣）」的大使館 。

民進黨立委王定宇指出，亞松森大學在上面的「China-Taiwán」，對台灣來講有矮化嫌疑，但不是惡意，而是把我們的ROC用簡寫，產生北京跟產生北京跟台灣的混淆，外交部也請駐館向相關單位反應改正寫法，這是亞松森無心之過，也凸顯ROC跟PRC容易混淆，希望盡量以台灣來稱呼，這是全世界共識，免得誤以為是北京的中國。

大使館 國民黨 北京

延伸閱讀

莫德納暫停施打這34萬人卻可接種 民進黨團：原已造冊

江啟臣指國民黨民調贏民進黨 綠委說出朱立倫難言之隱

影／前綠委指蘇貞昌推5倍券為救民調 羅致政批：邏輯矛盾

影／藍批振興券成本高應普發現金 民進黨團：有存起來可能性

相關新聞

北市今加零？黃珊珊一早臉書爆+0 不到20分鐘又急刪文

全台確診數穩定趨緩，但台北市前兩天仍各新增兩例本土確診，居各縣市確診數最多縣市，台北市副市長黃珊珊今天上午在臉書透露覺得...

願打高端疫苗？五倍券支付政務官薪水？蘇貞昌未回應

行政院長蘇貞昌上午到台南市勘查水患災情，被問到他疫苗第二劑是否願意打高端？蘇貞昌沒回應；而蘇昨稱台灣已有910萬人打疫苗...

蔡英文：美日關切台灣海峽是對中軍事擴張傳遞「信號」

蔡英文總統表示，近年來中國在亞太區域顯露出極大企圖心，為地區和平穩定帶來非常大不確定因素，日本、美國等國家討論台灣海峽表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。先進各國對台灣關心程度越高，合作程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重。

【電動車過五關／下】新舊充電樁並陳、使用介面複雜 待整合問題影響電動車發展

電動車時代來臨，台灣真的準備好了嗎？2020年，台灣電動乘用車年增84%，推動電動車的基礎充電樁，也更加重要。然而，台灣至今尚未制定統一充電標準，各業者的營運資源，尚未整合下，便利性不足仍可能成為民眾換購電動車的阻力，這一關，勢必得闖過，才能一舉攻下山頭，朝向綠能減碳的目標邁進。

【電動車過五關／中】汽車傳產智能轉型 台灣這些優勢拚得過日本、德國

位在桃園大溪的信昌機械廠房內，機械手臂在智能產線上來回運作，製作出來的天窗、無框升降機，都是電動車的重要配備。信昌原本是汽車座椅、天窗的製造廠，如今成為鴻海推動的MIH電動車聯盟的合作夥伴之一，像信昌機械一樣加入的業者，已經超過1800家，勇闖電動車新藍海。

國民黨邀請宗教界 為新冠肺炎、太魯閣往生者祈福

疫情5月爆發迄今，已有超過800位國人因而往生，逾500位國人疑似因注射疫苗後不良反應離世，加上4月發生台鐵太魯閣號事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。