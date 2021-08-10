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執政5年無黨派選民增加 蔡英文：共識都堅持自由民主

聯合報 / 記者蔡佩芳蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

蔡英文總統接受日媒文藝春秋專訪，被問及台灣選民無黨派正在擴大，代表什麼？蔡總統回應，不論政黨意識，台灣人民的共識是堅持自由與民主的生活。

蔡英文總統透過視訊方式接受文藝春秋專訪，今日出刊。被問到台灣對政治的關心程度高，目前似有四成民眾是無黨派的狀況。無黨派的擴大代表什麼？政治人物與政黨對此應該如何回應？

蔡總統表示，不論政治的意識形態與黨派，台灣人民的共識為「堅持自由與民主的生活，期盼台灣能走向世界。政治人物與政黨應該回應人民的期待，為深化台灣的民主繼續努力。

蔡總統說，經常檢討政策，精益求精，是政治人物與政黨的工作。不管是選舉或是執行政策，政治人物必須要經常戰戰兢兢，為獲得人民的最大多數支持而努力。

10年後想要台灣成為什麼樣的國家？蔡總統說，第一，尊重民主、人權，平等的社會；第二，促進區域和平與安全的國家；第三，即使遭遇許多困難與挑戰，台灣依然能毅然地生存，成為受到世界人們認同的典範。

台灣人 蔡英文

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