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民進黨太了藍營兩特色 羅智強：清廉馬英九也打成貪汙

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員羅智強今天在臉書說，民進黨太了解藍營人士兩點特色，第一，相信公道自在人心、真理不辯自明（這一點從不存在）；第二，非常的懶惰。圖／引用自羅智強臉書
台北市議員羅智強今天在臉書說，民進黨太了解藍營人士兩點特色，第一，相信公道自在人心、真理不辯自明（這一點從不存在）；第二，非常的懶惰。圖／引用自羅智強臉書

前總統馬英九昨天為三中案出庭。台北市議員羅智強今天在臉書表示，民進黨太了解所謂的藍營人士兩點特色，第一，相信公道自在人心、真理不辯自明（這一點從不存在）；第二，非常的懶惰。羅智強說，民進黨2016年政黨輪替，排山倒海追殺馬英九，而且從最不可思議、最不可能的一個角度追殺，就是直刺馬英九最被眾人相信的「清廉」。民進黨一直努力創造絕對式的價值壓迫，把馬英九打成絕對的「非」，包括馬引以為傲的清廉。

羅智強說，「你必須相信民進黨是對的，因為你看，沒有任何人願意幫馬英九講話，慢慢地，當一面倒的氛圍形成，眾聲皆默，清算馬英九，就是順理成章、易如反掌的事，而一個最清廉的總統，就像變魔術一般，被民進黨變成最貪汙的總統」。

羅說，他不厭其煩為馬英九的操守辯護，就是要打破這樣的絕對和沉默，這個社會，至少還有一個笨蛋叫羅智強，會為馬英九的清廉和操守說話。

羅智強說，別想叫這個笨蛋安靜，因為他太知道，民進黨這樣的方法不是只對付馬英九而已，那是一個一個的骨牌，馬英九之後，就是江宜樺，江宜樺之後，就是朱立倫、侯友宜和所有政敵，把前面這些骨牌都成功推倒之後，這把沉默之刃，就會指向你我，指向所有人，「台灣的公道」。

羅智強提到，他太了解民進黨，他們就是有這樣的耐心跟毅力，不厭其煩地、一點一點的把道理扭曲成謊言、再把謊言包裝成真理，馬英九現在好像暫時沒事，但民進黨就是有耐心，把沒事的人，弄到有事。

羅智強說，他為什麼會有這個覺悟？因2014年，民進黨就是用這樣一種堅持不斷、撲天蓋地的謊言，成功的把他抹黑成頂新門神，變成人人喊打的過街老鼠，如果沒有走過那一段心境，就不會有今天的覺悟。

馬英九 民進黨 羅智強

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