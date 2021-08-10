蔡英文：免疫橋接縮短疫苗認證時間 日本也採類似做法

蔡英文總統表示，針對新冠肺炎國產疫苗研發上，台灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，因此得以採集到更多的數據；另外也採用了活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，這個方法得以縮短新疫苗得到認證的所需時間，也注意到近來日本也在採取類似的作法。

蔡英文日前以視訊方式接受日本「文藝春秋」月刊專訪。被問到中國是否仍繼續介入我疫苗採購？蔡英文表示，確實在採購疫苗上，當初面臨很大的困難，但台灣為此受到國際社會的注目，日本及美國等國家，協助提供疫苗，也要藉這個機會，由衷地表達感謝。

蔡英文表示，台灣非常重視傳染病對策中的群眾溝通工作，例如中央流行疫情指揮中心自去年1月設立以來，每天無休召開例行記者會，說明政府的對策，而在每天的記者會中也接受記者的詢問，讓外界得以見到雙方的詢答，是透明性非常高的資訊公開，某種程度上成功地阻止假新聞的流傳。

蔡英文說，Line官方帳號、電視徵用頻道時段、以及推特與臉書等各種社群媒體，也每天向民眾宣導有關防疫的知識等上述做法，讓指揮中心受到民眾的高度信賴，因此民眾願意遵守指揮中心所呼籲的隔離和檢查、以及接種疫苗順序等規範。政府與民眾成為一體，有助於防疫的工作。

談及疫情前期的防疫成功，蔡英文表示，台灣因2003年所發生SARS流行之教訓，仿效美國疾病管制暨預防中心，而設立衛生福利部疾病管制署，該署在新冠疫情發生前即在專家主導下進行防疫工作，因有這些經驗，有助於此次防疫成功。

蔡英文指出，但今年5月，傳染力非常強的變異種傳入，社區感染擴大，確實是在5月19日將全國警戒提升至第三級，同時因全球性疫苗不足，發生採購的疫苗無法如期運抵的狀況，許多民眾受到非常大的影響，社會呈現出不安的情緒；但因為政府與人民不斷的持續努力，進入7月後感染狀況就較為穩定，民眾也較為放心，但依然不能鬆懈，盼能繼續努力，逐漸恢復到新冠疫情前的日常生活。