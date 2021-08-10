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北市今加零？黃珊珊一早臉書爆+0 不到20分鐘又急刪文

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天上午在臉書透露，台北市今天本土確診+0，不過不到20分鐘又隨即刪文。圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天上午在臉書透露，台北市今天本土確診+0，不過不到20分鐘又隨即刪文。圖／引用自黃珊珊臉書

全台確診數穩定趨緩，但台北市前兩天仍各新增兩例本土確診，居各縣市確診數最多縣市，台北市副市長黃珊珊今天上午在臉書透露覺得興奮的心情，表示「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！」不過20分鐘不到，又隨即刪文。

黃珊珊今早的臉書加零貼文不到十分鐘，馬上吸引上千網友按讚，有網友說，「感動人心，可以點歌阿北唱105度」；還有網友說，「那市長唱歌嗎？賣啦！」也有網友說，「跳起來、期待珊珊跳舞、太感動了、終於..」不過也有網友說「綠營側翼下午又要說台北市蓋牌這種無腦言論了。」

疫情這兩天，昨天與前天全台確診數均為4例，不過前天與昨天，台北市都包辦2例，確診全台最多，台北市長柯文哲今天尚無公開行程，不過黃珊珊今天上午在臉書表示，今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了！但隨後即將貼文刪除。

北市 黃珊珊

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