疫情豪雨布袋觀光魚市遊客減 恢復二級攤商迎客
嘉義縣政府今天解除加強版二級防疫，恢復二級防疫，開放餐飲、夜市有條件內用，但受接連發生的工廠群聚及家庭感染確診事件，以及上周接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市擁擠人潮不再，遊客減少，雖如此，隨著天氣放晴，恢復二級防疫，攤商準備假日迎客。
縣府漁業科說，日前周休假日，布袋觀光魚市受豪大雨及疫情影響，到客人數，只有一般周休假日到客量的3成，但防疫指引容留人數未調整減少。
觀光魚市上月13日恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，微解封及防疫降級前的首個例假日，遊客爆量累計逾6千人，為防魚市成為防疫破口，縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，減少150人，7月27日實施。
攤商抱怨，客人平假日差很大，客人都配合防疫戴口罩，今天天氣放晴，非假日，魚市開門營業，客人稀稀落落，看不到例休假日人潮，許多海產小吃店仍關門。
觀光魚市上月開放，營業攤商以販售魚貨水產、雜貨、外帶小吃居多，海產小吃店及餐廳因空間小，難用隔板、梅花座，大多停業，隨著恢復二級防疫，天氣放晴，海產店及餐廳業準備隔板梅花座迎客。
翁姓海產餐廳業者說，恢復二級防疫，嘉義區漁會也恢復收租金，為避免損失，準備隔板、梅花座，迎接假日客人。布袋街區觀光協會理事長游志豪在觀光魚市外面經營餐廳，完成隔板、梅花座營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言