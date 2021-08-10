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日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 是對中軍事擴張傳遞「信號」

疫情豪雨布袋觀光魚市遊客減 恢復二級攤商迎客

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影
受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府今天解除加強版二級防疫，恢復二級防疫，開放餐飲、夜市有條件內用，但受接連發生的工廠群聚及家庭感染確診事件，以及上周接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市擁擠人潮不再，遊客減少，雖如此，隨著天氣放晴，恢復二級防疫，攤商準備假日迎客。

縣府漁業科說，日前周休假日，布袋觀光魚市受豪大雨及疫情影響，到客人數，只有一般周休假日到客量的3成，但防疫指引容留人數未調整減少。

觀光魚市上月13日恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，微解封及防疫降級前的首個例假日，遊客爆量累計逾6千人，為防魚市成為防疫破口，縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，減少150人，7月27日實施。

攤商抱怨，客人平假日差很大，客人都配合防疫戴口罩，今天天氣放晴，非假日，魚市開門營業，客人稀稀落落，看不到例休假日人潮，許多海產小吃店仍關門。

觀光魚市上月開放，營業攤商以販售魚貨水產、雜貨、外帶小吃居多，海產小吃店及餐廳因空間小，難用隔板、梅花座，大多停業，隨著恢復二級防疫，天氣放晴，海產店及餐廳業準備隔板梅花座迎客。

翁姓海產餐廳業者說，恢復二級防疫，嘉義區漁會也恢復收租金，為避免損失，準備隔板、梅花座，迎接假日客人。布袋街區觀光協會理事長游志豪在觀光魚市外面經營餐廳，完成隔板、梅花座營業。

受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影
受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影
受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影
受工廠群聚及家庭感染確診事件，以及接連豪大雨影響，嘉義縣布袋觀光魚市遊客減少。記者魯永明／攝影

嘉義 梅花

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