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日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 是對中軍事擴張傳遞「信號」

願打高端疫苗？五倍券支付政務官薪水？蘇貞昌未回應

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
行政院長蘇貞昌上午到仁德勘查三爺溪整治。記者周宗禎／攝影
行政院長蘇貞昌上午到仁德勘查三爺溪整治。記者周宗禎／攝影

行政院長蘇貞昌上午到台南市勘查水患災情，被問到他疫苗第二劑是否願意打高端？蘇貞昌沒回應；而蘇昨稱台灣已有910萬人打疫苗，藍營質疑「大內宣」數字膨風，對此蘇稱，台灣能在「最短70天內將疫情壓制到案例只有個位數」，疫情非常穩定。相關的疫苗施打人數疫情指揮中心每天都會向國人報告，也沒有針對他昨天的說法回應。

另藍營質疑行政院大力推動「五倍券」，為什麼不用五倍券來支付政務官的薪水，且五倍券只大賣場賺到錢、對小攤商零售商沒有實質幫助。

對此蘇貞昌反駁認為去年的三倍券是「大成功」，有高達2330萬人領取，而且創造了上千億以上的效果，地方政府與業界也都跟進加碼鼓勵，「連加油都有優待」，看得出來為何要發振興券。

他說，紓困已經發現金1500百多億，九百多萬人領取但振興券是全國普發、限期使用，而且一再循環地方政府跟業者加碼，效果明顯， 行政院是把去年的經驗「再精進」，希望餐飲夜市零售業者大家都能受惠。

蘇貞昌上午到中華醫事科大視察仁德三爺溪治理工程，面對振興券引起的熱議，強調是全國普發、限期使用、一再循環，且業者加碼，地方政府跟進等，帶來刺激經濟的效益，和去年振興券一樣都能夠「振興創歷史新高」。

新冠疫苗

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