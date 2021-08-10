我國與聖文森建交40周年 大使館舉辦紀念影像展

外交部今天表示，今年8月15日是中華民國（台灣）與聖文森及格瑞那丁正式建交40周年，為了慶祝這一重要的里程碑，兩國政府分別舉辦各種慶祝活動，並重申將持續深化兩國在各個領域的緊密合作。

外交部長吳釗燮在特別錄製的祝賀影片中表示，過去40年來，台灣與聖文森及格瑞那丁人民的友誼不斷成長茁壯。兩國在農業、公衛、科技、教育及基礎建設等方面都有廣泛的合作，是雙方深厚情誼的最佳見證。今年聖國蘇富瑞（La Soufrière）火山爆發，台灣也聖國一起面對災後挑戰，相信未來透過共同努力，台聖友好關係將持續成長茁壯。

外交部表示，我駐聖文森大使館9日至16日在金石城（Kingstown）舉辦「台聖建交40周年」紀念影像展，彙編100張珍貴史料及照片，展示兩國高層互訪、雙邊技術合作計畫、獎學金及人才交流等領域的合作成果。我國駐聖國大使何震寰在9日的開幕儀式中，特別宣讀蔡英文總統親署賀函，現場也播放吳釗燮錄製的影片；聖國總督朵根（Susan Dougan）等政要也親自出席並透過聖國政府新聞局直播。

外交部表示，聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）也宣布，大使館自8日起在社群媒體發布台聖兩國建交及開館兩周年紀念系列影片，慶祝兩國「友誼、自由與繁榮」關係的里程碑。