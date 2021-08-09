2024民調第三卻遭猛攻 陳佩琪爆柯文哲這樣回答

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又在臉書爆，有次柯文哲問她，「 為什麼2024大家做的民調，我的支持度只有第三名，第三名也不會當選啊，他們怎麼不去攻擊第一名的？卻反過來卯全勁攻擊我這第三的？」陳佩琪說，當下她想不出答案來，後來柯歪樓給了答案…「是第三名沒錯啦，但『勤政、清廉、愛鄉土』就贏他們太多了，他們會怕啊…」

陳佩琪今天也在臉書提到，常有人問她，寫臉書的題材和靈感是什麼？陳佩琪說，除自身工作經驗外，就是來自這些汙衊的惡劣攻擊。陳佩琪說，很多人勸她聽聽就算了，玩不過他們的，「但不講話，形同對他們示弱，人家只會更瞧不起你(記得曾有人如此形容這個黨的習性)，他們有眾多傳媒，我只有臉書一角，但我還是要說…」

陳佩琪也提到，這個周日是八八節，難得先生在家吃飯，飯後柯不忘打電話回新竹老家問安，那時約晚上八、九點，只見柯一手拿著選台器，一手忘情地拿話筒聊天，卻猛然聽到電視那頭傳來三立幾個男名嘴、加一個女主持人，高亢激動的聲音「陳佩琪這個女人啊，每次先生出事，就跑出來，有夠...有夠…」

陳佩琪說，她火大到不想聽政論節目在說什麼，平日她辛苦做醫療、假期買個菜，實在想不透，到底跟這兩男一女有什麼仇？市長也是想去看看環南的近況，順便關心一下，竟也可以闢個節目罵成這樣？

陳佩琪說，那天去買菜，不論人家說她是支持攤商也好，或是替環南打廣告也罷，就是買個菜，兼給攤商加油打氣，到底是有什麼好罵的啦？

陳佩琪說，有次看到政論節目及新聞講一事件，北市府明明已經澄清千萬遍，但媒體還是照汙衊不誤。陳嘆，做這種「用國家的錢，洗自己國民腦袋」的無本生意，還能賺到永遠執政，而且還贏到不想裝了，也不用演了，「唉， 真是台灣的悲哀啊！」