快訊

國內疫苗荒 徐巧芯：赫然發現第二類不斷在「變胖」

江啟臣、朱立倫爭黨主席 盧秀燕左右為難

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
盧秀燕在黨主席選舉中表不表態，都是一種表態。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
盧秀燕在黨主席選舉中表不表態，都是一種表態。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

朱立倫宣布參選黨主席後，盧秀燕的支持態度頗為隱晦。曾經向朱立倫借將的盧秀燕，如果支持江啟臣，顯得對朱不夠朋友；如果支持朱，盧秀燕接著還要競選台中市長連任，豈不拿石頭自砸腳？然而，盧秀燕又是朱立倫所點名的「未來可能總統候選人之一」，政治容得了她兩邊等距不得罪嗎？

施政滿意度超前二任

遠見雜誌新近民調，盧的施政滿意度大幅進步，是自台中縣市合併之後歷任市長滿意度最高的市長；她近期防疫期間的表現，市民相當肯定；在抗疫過程中，她與中央既不會像柯P那樣直接對嗆，但對於疫苗採購不力與該爭取的疫苗分配，也言所當言，這一點又比侯友宜直率了些。國民黨內，她已是女一號人物。

盧秀燕的從政性格，具有高度潔癖，從他先生廖述嘉專心於學術界，就可見一斑。廖述嘉曾擔任過未合併前的台中市議員，但自盧秀燕選上市長後，成了沒有聲音的先生。盧秀燕與地方紅、黑兩大派系，在政治上難免合作，但仍維持著一定距離。

用人有潔癖

政務用人，盧秀燕自有一套抉擇標準；現任經發局長張峯源與曾因緋聞事件離職的前市府副秘書長朱康震，是她找朱立倫推介的。選用的政務官本身一旦沾染了緋聞，她很難再留用。或許這與她身為女性有關；她的支持者中必也有許多婆婆媽媽，誰家女兒願意接受先生四處留情？

本屆市長選舉，盧秀燕曾與江啟臣競逐黨內初選，她以些微比率勝出。後續還是在團結合作下贏得選舉。江啟臣出身豐原山城，是地方紅派大老廖了以所支持的少壯青年。此次江啟臣爭取黨主席連任，自有紅派的全力支持，如果盧秀燕轉支持朱，恐造成嫌隙，不利明年的競選連任。

不考慮參選2024

盧秀燕與侯友宜兩人擔任市長期間，皆專心於市政，對政治鬥氣之爭很少摻和，也不打口水戰；反而因此維持了高支持度；連朱立倫都視他倆是國民黨可能的總統參選人。但朱的攏絡之言，也讓盧難以消受，終究她還要參選市長連任，不能因此動搖民心、或樹立更多歒人。因此趕緊撇清說「不作此想」。

侯友宜受朱立倫栽培與支持而登上新北市長，縱使不表態，沒人會懷疑他的友誼與義氣。而盧秀燕在國民黨市長初選後，即請江啟臣擔任競選總部主委，如今等於夾在兩人之間，大概也不會表態。但不表態也是一種表態，盧的黨內支持者，是否看風勢隨人轉，就不得而知了。

【更多精采內容，詳見

盧秀燕 朱立倫 江啟臣

延伸閱讀

朱立倫提三改變政見 國民黨：早已落實的「過去式」

朱立倫提出建構LINE機制 原來是趙少康的主張

朱立倫評估韓國瑜不會選黨主席：他給我很多鼓勵

江啟臣：染疫死亡校正回歸 請蔡英文說明有無死亡黑數

相關新聞

2024民調第三卻遭猛攻 陳佩琪爆柯文哲這樣回答

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又在臉書爆，有次柯文哲問她，「 為什麼2024大家做的民調，我的支持度只有第三名，第三名也不...

陳吉仲勘災摔兩跤總統嚇兩次 幸好蘇治芬「救英雄」

農委會主委陳吉仲今天下午陪同總統蔡英文到雲林勘災，為讓總統更清楚看到災損，下田要拔泡水的土豆給總統看時，一個不小心，在泥...

政院卡大量法案 在野黨批政治算計

129個法案還卡在行政院，是因為民進黨內部派系利益擺不平，還是蘇貞昌院長不想推，或蔡英文總統無法決策？回應本報8日的社論分析，國民黨立委林為洲受訪時同意說，政院法案是否要送立法院，有太多政治考量。時力立委陳椒華也希望政院不要再卡礦業法、公益揭弊保護法等重要法案。國民黨立委曾銘宗則直言，部會送法案到政院前，都經過充分討論，他呼籲蘇貞昌說清楚法案卡關的原因。

江啟臣、朱立倫爭黨主席 盧秀燕左右為難

朱立倫宣布參選黨主席後，盧秀燕的支持態度頗為隱晦。曾經向朱立倫借將的盧秀燕，如果支持江啟臣，顯得對朱不夠朋友；如果支持朱，盧秀燕接著還要競選台中市長連任，豈不拿石頭自砸腳？然而，盧秀燕又是朱立倫所點名的「未來可能總統候選人之一」，政治容得了她兩邊等距不得罪嗎？

【今日精摘】家樂福桂林店有確診足跡隔天仍營業／核二停機台電懲處層級達總經理

•台北市家樂福桂林店昨天接獲北市衛生局通知有確診足跡，要求停業及清消，但今天卻仍正常營業，對此家樂福表示，由於清潔排程的關係，今天下午3時會閉店清消。家樂福桂林店昨晚10時接到衛生局通知，8月2日有確診者曾到該商場，因此要求閉店進行清消，但家樂福桂林店今早仍正常營業，遭外界質疑不顧員工及消費者健康安全。台北市副市長黃珊珊表示，因足跡已超過5天，因此店家即刻清消後，隔天就能營運。...

公投投票權人名冊 中選會：10至12日供民眾閱覽查詢

4項全國性公民投票投票日期原定於8月28日，因受疫情影響，改定於12月18日投票，鄉（鎮、市、區）戶政事務所已於造冊基準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。