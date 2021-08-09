江啟臣、朱立倫爭黨主席 盧秀燕左右為難

朱立倫宣布參選黨主席後，盧秀燕的支持態度頗為隱晦。曾經向朱立倫借將的盧秀燕，如果支持江啟臣，顯得對朱不夠朋友；如果支持朱，盧秀燕接著還要競選台中市長連任，豈不拿石頭自砸腳？然而，盧秀燕又是朱立倫所點名的「未來可能總統候選人之一」，政治容得了她兩邊等距不得罪嗎？

施政滿意度超前二任

遠見雜誌新近民調，盧的施政滿意度大幅進步，是自台中縣市合併之後歷任市長滿意度最高的市長；她近期防疫期間的表現，市民相當肯定；在抗疫過程中，她與中央既不會像柯P那樣直接對嗆，但對於疫苗採購不力與該爭取的疫苗分配，也言所當言，這一點又比侯友宜直率了些。國民黨內，她已是女一號人物。

盧秀燕的從政性格，具有高度潔癖，從他先生廖述嘉專心於學術界，就可見一斑。廖述嘉曾擔任過未合併前的台中市議員，但自盧秀燕選上市長後，成了沒有聲音的先生。盧秀燕與地方紅、黑兩大派系，在政治上難免合作，但仍維持著一定距離。

用人有潔癖

政務用人，盧秀燕自有一套抉擇標準；現任經發局長張峯源與曾因緋聞事件離職的前市府副秘書長朱康震，是她找朱立倫推介的。選用的政務官本身一旦沾染了緋聞，她很難再留用。或許這與她身為女性有關；她的支持者中必也有許多婆婆媽媽，誰家女兒願意接受先生四處留情？

本屆市長選舉，盧秀燕曾與江啟臣競逐黨內初選，她以些微比率勝出。後續還是在團結合作下贏得選舉。江啟臣出身豐原山城，是地方紅派大老廖了以所支持的少壯青年。此次江啟臣爭取黨主席連任，自有紅派的全力支持，如果盧秀燕轉支持朱，恐造成嫌隙，不利明年的競選連任。

不考慮參選2024

盧秀燕與侯友宜兩人擔任市長期間，皆專心於市政，對政治鬥氣之爭很少摻和，也不打口水戰；反而因此維持了高支持度；連朱立倫都視他倆是國民黨可能的總統參選人。但朱的攏絡之言，也讓盧難以消受，終究她還要參選市長連任，不能因此動搖民心、或樹立更多歒人。因此趕緊撇清說「不作此想」。

侯友宜受朱立倫栽培與支持而登上新北市長，縱使不表態，沒人會懷疑他的友誼與義氣。而盧秀燕在國民黨市長初選後，即請江啟臣擔任競選總部主委，如今等於夾在兩人之間，大概也不會表態。但不表態也是一種表態，盧的黨內支持者，是否看風勢隨人轉，就不得而知了。

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