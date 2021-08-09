政院卡大量法案 在野黨批政治算計

129個法案還卡在行政院，是因為民進黨內部派系利益擺不平，還是蘇貞昌院長不想推，或蔡英文總統無法決策？回應本報8日的社論分析，國民黨立委林為洲受訪時同意說，政院法案是否要送立法院，有太多政治考量。時力立委陳椒華也希望政院不要再卡礦業法、公益揭弊保護法等重要法案。國民黨立委曾銘宗則直言，部會送法案到政院前，都經過充分討論，他呼籲蘇貞昌說清楚法案卡關的原因。

行政院自己卡案

國民黨立委林為洲表示，包括之前的《跟騷法》，是立法院先提版本，行政院才被迫跟著提院版，到現在法案也還沒有下文。還有《選罷法》、《總統副總統選舉罷免法》的修正都還卡在行政院，就可顯示都是行政院在卡法案，不是立法院，且立法院也是民進黨掌握多數，若要通過，任誰都無法阻擋。

他分析，這次公投因為疫情而延期，但之後的縣市長選舉、總統大選如果碰到疫情可不能延期，因為美國都有通訊投票了，如果怕電子設備遭駭入，也可用不在籍投票，但政院說不弄就是不弄，充滿政治考量。他呼籲執政黨少點政治算計，若法律一直卡在行政院，以不在籍投票為例，恐會影響我國民主運作。

他也無奈表示，除了修憲需要4分之3門檻以外，其他法案只要過半就可以通過，過去國民黨或其他在野黨使盡各種辦法，都無法阻止民進黨法案強渡關山，不過他們也會在提案階段提出自己的版本，透過訴諸輿論的方式施壓民進黨，畢竟法案會卡關絕對不是在野黨的問題。

民生法案卡一堆

時代力量立委陳椒華受訪時也同意說，以目前民進黨的席次，沒有過不了的法案，只有不想過的法案。像礦業法，蔡英文總統多次承諾要過，第九屆出不了立法院，第十屆至今行政院還不願意將法案送到立法院，公益揭弊保護法也是類似情況，還有水保法、空汙法、水汙法、廢棄物清理法都是。

走完程序 何需再卡？

「主張普發現金是好事，卻遭到執政黨多數否決！」國民黨立委曾銘宗抱怨，依據立法院第9、10屆法案通過的狀況，只要民進黨想通過的法案，幾乎都會過。無論是在野黨的好意見，甚至是民進黨內自己委員有不同意見，到最後都會被否決掉，一切都是以民進黨主要版本或政院版為主。

他要求行政院要出面講清楚，否則部會會將法案送到行政院，無論是公聽會、公告等討論與修正程序都已經走過，為何還會有129個法案持續卡在行政院？行政院官員是否有行政怠惰？負責審核法案的政務委員為何不快將法案送到立法院，民生法案為何不趕快審核完成？都是行政院需要向外界解釋的地方。

【更多精采內容，詳見 】