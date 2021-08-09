公投投票權人名冊 中選會：10至12日供民眾閱覽查詢
4項全國性公民投票投票日期原定於8月28日，因受疫情影響，改定於12月18日投票，鄉（鎮、市、區）戶政事務所已於造冊基準日昨日完成投票權人名冊編造，中選會今表示，民眾如要知道是否具有投票權，自8月10日起至8月12日止，憑身分證字號及生日即可至內政部戶政司網站查詢，或到戶籍地鄉（鎮、市、區）公所閱覽投票權人名冊。
若對查詢結果有疑義，請於閱覽期間內，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請更正，以保障投票權益。
中選會說明，全國性公民投票案第17案至第20案投票日期，原定於8月28日，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，改定於12月18日投票，投票權人仍以原110年8月28日有投票權資格之投票權人為限。
亦即，投票權人名冊編造的基準，以2021年8月8日（含當日）已登錄戶籍登記資料，依規定有投票權人資格者，編入投票權人名冊；至於已編入名冊的投票權人於2021年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權。
中選會表示，投票權人名冊閱覽期間自2021年8月10日起至8月12日止，歡迎民眾於閱覽期間至內政部戶政司網站(https://www.ris.gov.tw)查詢。
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