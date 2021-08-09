民團催促「職權行使法」 監院人權會：重新研擬中

監察院「國家人權委員會」成立滿周年，多個人權團體今天聯合舉行記者會，質疑人權會委員與監察委員身分混淆、分工不明，導致人權會至今未產生改革動力。經過一年，政府各部門、社會大眾、甚至監察院，仍搞不清楚人權會的定位，呼籲制訂「國家人權委員會職權行使法」，並修訂「監察院組織法」與「國家人權委員會組織法」，以符合獨立、專責、多元之要求。

人權會今天回應，對於民團的寶貴建議將虛心研究，但也強調，在欠缺作用法的規範下，國家人權委員會仍排除萬難，積極保障人權。

人權會指出，依據監察院「國家人權委員會組織法」第3條規定，國家人權委員會置委員10人，監察委員7人為當然委員，本會主任委員由監察院院長兼任之，當然委員以外之監察委員2人亦得為本會委員；該條係2019年11月19日立法院朝野黨團協商的結論，由監察委員兼任人權委員，並未採用民間團體所倡議的版本，因而確認國家人權委員會具有「混合型人權機關」的性質。

人權會指出，監察院在國家人權委員會組織法制定公布後，為行使該法所規定的職權，依據立法院的主決議，於2020年5月12日將監察法部分條文修正草案送立法院審議。其後，於2020年9月11日將監察院國家人權委員會職權行使法草案送立法院審議，並撤回監察法部分條文修正草案，惟因與現有法制有扞格之處，難以通過立法院審查，已由監察院主動撤回。目前，正在重新研擬符合現行法律體系架構的作用法，並與監察調查相互區隔，以維護國家人權委員會的獨立性。

人權會也說，國家人權委員會自2020年8月1日揭牌成立後，在欠缺作用法的規範下，仍然就國家人權政策及法令提出具體建議、對侵害人權案件進行訪查、全國系統性調查及人權教育推廣等，並擬訂各項計畫及具體行動方案，據以執行。諸如林水泉君遭提報流氓管訓案、外籍漁工專案報告、兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究、和平醫院封院是否涉及人權、防制酷刑訪視等，積極保障及促進人權。

人權會強調，民間團體關心國家人權委員會所提之各項寶貴建議，國家人權委員會將虛心研究，研擬期程計畫，建構一個保護每一個人、不受體制壓迫且免於被暴力剝奪的獨立性人權保障機關。