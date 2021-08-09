影／蔡英文到嘉義視察葉菜類災損 強調政府跟農民站在一起

蔡英文總統今天走訪嘉義縣新港鄉勘查葉菜類災損，她強調，政府會跟農民站在一起，農民有困難時，政府會全力幫忙；她請農民朋友不用擔心，這次受到的損害，政府經過一定的行政程序，很快會發放農民所需要的補助與補償。

嘉義縣長翁章梁現場向蔡總統反映，水利署應該有專案計畫，針對全國重要糧食產區的排水治理專案處理，碰到雨天、颱風，可以確保糧食重要區域不致受損。農業委員會主委陳吉仲則提到，農委會依蔡總統交代，從速處理農業災損認定與補助，今天已公告彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣所有的農產品品項，農民都有資格向鄉鎮區公所申報。

蔡總統聽取簡報後，詢問在場農民這次是不是都有影響到；現場農民大聲回答：「有。」隨後蔡總統說，她了解到這次災害，不是現在簡報的數字，她相信未來幾天數字會持續增加，尤其是今天所有人都舉手，她心裡就有點擔心，不過，沒有關係，政府會跟大家站在一起，有困難時，政府會全力來幫忙。

蔡總統指出，陳吉仲講得很清楚，從昨天到今天，陳都在各農業區走動；蔡總統認為，這樣很好，馬上了解現場狀況、馬上可以決策，因此這次應處方案非常快出來，今天就公告了，彰化以南全區域、全品項能夠符合政府協助標準，至於其他地方，就看特殊品項與特殊區域來做決定。

蔡總統也說，請農民朋友不用擔心，這次受到的損害，政府經過一定的行政程序，很快會發送給農民所需要的補助與補償。她也說，清潔、復耕，農委會將傾全力做到最快最好，同時也讓下一波要生產的蔬果快速到位，讓這次的水災影響降到最低。

對於翁章梁提到的排水問題，蔡總統說，會告訴經濟部，主要的糧食生產區域排水問題要特別處理，讓水災不致於影響糧食蔬果生產；蔡總統指出，除了陳吉仲這幾天很快速了解災情、做出決定外，她也要謝謝翁章梁第一時間與陳吉仲討論如何處理這次水災造成的損失，此外，立委蔡易餘、陳明文也完全理解在地農民需求。

蔡總統說，感謝農民朋友了解與配合，後面要一起把復原工作做好，讓大家可以很快復耕。她也說，國內挑戰很多，除了現在面臨的疫情，今年上半年是百年大旱，今年7、8月就面臨水災，氣候變遷下，挑戰很多，政府會時時刻刻依現在的規畫補強，讓水資源的規畫與水環境的建設能夠加速進行。

蔡總統也為農民加油打氣，她說，看到農民的反應很堅強冷靜，請大家繼續加油，政府會跟大家站在一起。