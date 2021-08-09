AIT拜會吳釗燮 孫曉雅：美對台承諾堅若磐石
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長孫曉雅今上午拜會外交部長吳釗燮。外交部表示，這是孫曉雅上任後首場正式拜會，雙方就台美關係各項重要議題，包括美方協助拓展台灣的國際空間及未來深化台美合作等充分交換意見。
吳釗燮表示，歡迎孫曉雅再度派駐台灣，並正式就任美國在台協會台北辦事處處長。台美關係近年取得許多進展，特別感謝美國及時馳援捐贈台灣250萬劑疫苗，誠盼未來繼續與孫曉雅及所領導的AIT優秀團隊在各領域緊密合作。
吳釗燮提到，中國在全球各地持續擴張影響力，已引起美國等理念相近國家的高度關切；台灣期待與美國等民主陣營國家共同合作，為維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。
孫曉雅表示，睽違多年後再次派駐台灣，台灣民主化進展及經濟繁榮等成就令人驚豔。她也感謝台灣在美國疫情最嚴峻時捐贈口罩等個人防護裝備（PPE）。孫曉雅表示，台灣在美國享有跨黨派的一致支持，美方對台灣的承諾「堅若磐石」，期盼在既有堅實基礎上持續深化台美合作夥伴關係。
外交部常務次長俞大㵢及北美司司長徐佑典等在座陪同。外交部表示，期待在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，深化台美雙方在各層級及各領域的全球夥伴關係。
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