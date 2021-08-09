快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

AIT拜會吳釗燮 孫曉雅：美對台承諾堅若磐石

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
外交部長吳釗燮（右）與美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新任處長孫曉雅會晤。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）與美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新任處長孫曉雅會晤。圖／外交部提供

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長孫曉雅今上午拜會外交部吳釗燮。外交部表示，這是孫曉雅上任後首場正式拜會，雙方就台美關係各項重要議題，包括美方協助拓展台灣的國際空間及未來深化台美合作等充分交換意見。

吳釗燮表示，歡迎孫曉雅再度派駐台灣，並正式就任美國在台協會台北辦事處處長。台美關係近年取得許多進展，特別感謝美國及時馳援捐贈台灣250萬劑疫苗，誠盼未來繼續與孫曉雅及所領導的AIT優秀團隊在各領域緊密合作。

吳釗燮提到，中國在全球各地持續擴張影響力，已引起美國等理念相近國家的高度關切；台灣期待與美國等民主陣營國家共同合作，為維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

孫曉雅表示，睽違多年後再次派駐台灣，台灣民主化進展及經濟繁榮等成就令人驚豔。她也感謝台灣在美國疫情最嚴峻時捐贈口罩等個人防護裝備（PPE）。孫曉雅表示，台灣在美國享有跨黨派的一致支持，美方對台灣的承諾「堅若磐石」，期盼在既有堅實基礎上持續深化台美合作夥伴關係。

外交部常務次長俞大㵢及北美司司長徐佑典等在座陪同。外交部表示，期待在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，深化台美雙方在各層級及各領域的全球夥伴關係。

孫曉雅 外交部 吳釗燮

延伸閱讀

領務局長未及時回Line被請辭 藍委批綠營政務官傲慢

影／小粉紅出征德國選手 王定宇：中國病態打壓台灣

吳釗燮：中國借疫情改變全球秩序 民主陣營須團結

科威特媒體撤吳釗燮專訪 外交部譴責中國施壓

相關新聞

嗆陳時中傲慢挨轟自打臉？柯文哲：自稱傲慢是內省能力

台北市長柯文哲上周嗆蔡政府和衛福部長陳時中傲慢，但網友找出五年前，柯文哲曾說自己的缺點是傲慢，被質疑柯打臉自己。對此，柯...

疫苗即將告罄...在蔡政府宣傳下 彷彿我國坐擁數千萬疫苗

周一我國自購的疫苗有近10萬劑到貨，蔡英文總統臉書為此向國人報告，一開頭就用「疫苗又來了」向國人報喜。但現實生活中卻不是那一回事，想打莫德納第一劑的民眾等不到，打了AZ或莫德納疫苗第一劑的民眾苦等第二劑，近期若再沒有疫苗抵台，國內新冠肺炎疫苗就告罄，對比蔡政府的大力宣傳，彷彿我們已擁有數千萬疫苗。

影／朱立倫談改變國民黨 2024推出最強候選人

前國民黨主席朱立倫日前宣布參選黨主席，今天接受黃光芹「新聞不芹菜」專訪時，暢談如何把國民黨變得更好、更強、獲得社會支持，...

影／酸天坑挨批拉攏韓粉 朱立倫嗆綠：為何李四川做得到？

南台灣連日暴雨，高雄道路天坑再現，國民黨前主席朱立倫在臉書貼出高雄路面坍塌畫面，發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」，被...

朱立倫提三改變政見 國民黨：早已落實的「過去式」

國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，主打「改變」國民黨，今提出三項「改變」的具體做法，包括成立民調中心、黨線上組織化（...

柯文哲批中央反遭點名全台最傲慢 陳時中：有人因傲慢成功

國際疫苗到貨不如預期，國內出現疫苗荒現象，引來台北市長柯文哲怒批中央和指揮中心指揮官陳時中面對記者提問，不是閃躲就是傲慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。