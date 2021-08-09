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拋三項黨務政見 朱辦：樂見黨內對政見正面討論

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供

有關國民黨回應前主席朱立倫今天所提出的三項改變政見，表示政見「已落實」，朱立倫辦公室發言人凌濤今天表示，黨內選舉應該正面、正向具體提出政見，公開讓黨員來討論，找出辦法為國民黨加分，「樂見任何優化或增補的想法」，對現狀不能自滿，因為改變是黨員共同的心聲。

凌濤表示，民調中心是過去國民黨執政時引以為傲的單位，靠著精準的民意判讀打贏很多場選戰，後來改成委外來做；朱立倫認為，這麼重要的單位不能委外，應該拿回來讓黨中央自己掌握，帶入大數據的觀念跟方法做民調，即時回應民意。

關於青年培訓，凌濤強調，青年培訓永遠不嫌少，現任主席江啟臣也有做了很多努力，給予肯定。朱立倫提出的青年儲備幹部MA概念，是由於政治、公共事務是一門專業，需要訓練跟學習，有心把政治當作一向志業的年輕人，可以透過循序漸進地方式未來參選公職或到各地去歷練，成為國民黨重要的幹部。

至於通訊軟體改造黨組織，凌濤說，很多朋友反應現在的運作有限，若能重新整頓更好，有黨員就反應現在群組「都是早安圖」，國民黨現有的空戰系統若能夠改善，變得夠好，國民黨就更有戰鬥力。

凌濤說，朱立倫提出政見，是希望讓國民黨更好，正面討論才會讓國民黨足夠有力量面對民進黨一黨獨大的挑戰，樂見大家對政見多一點討論。

國民黨 朱立倫 青年

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