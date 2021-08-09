影／朱立倫談改變國民黨 2024推出最強候選人
前國民黨主席朱立倫日前宣布參選黨主席，今天接受黃光芹「新聞不芹菜」專訪時，暢談如何把國民黨變得更好、更強、獲得社會支持，由於國民黨智庫副董事長連勝文日前正式宣布不參選黨主席，他在下節目後接受媒體記者聯訪時：勝文兄幫了他很多忙，他也對國民黨充滿熱情。我們會一起努力，針對未來怎麼樣改變國民黨，或者傾聽基層心聲，將會一起做。
至於上任後是否會聘連勝文為副主席，朱立倫僅表示，他跟連勝文都沒有談到任何的個人，都是在談怎麼改變國民黨。
而日前國民黨主席江啟臣與中廣董事長趙少康、國民黨革實院院長羅智強將籌組「戰鬥藍」。朱立倫表示，戰鬥藍是包括趙少康及很多好朋友一起組織，他跟大家一起都是戰鬥藍，國民黨要更有戰鬥力，跟黨主席選舉沒有任何關係。
他最後表示：不要中了民進黨的圈套，2024大選他一定會無私無我推出最強候選人，眼前目標是團結國民黨打贏2022選戰，「沒有2022就沒有2024」。
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