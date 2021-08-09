影／酸天坑挨批拉攏韓粉 朱立倫嗆綠：為何李四川做得到？

南台灣連日暴雨，高雄道路天坑再現，國民黨前主席朱立倫在臉書貼出高雄路面坍塌畫面，發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」，被當地立委認為唱衰高雄、想要拉攏韓粉，質疑此舉是不是為了選黨主席？

朱立倫中午上完廣播節目後，接受媒體聯訪時回應說，高雄市前副市長李四川是他的老同事，李四川在高雄受到這麼多人的肯定，最大的原因，就是把路平做得非常好。從前年到去年，大家都很肯定，遇到大雨的時候，還是非常的穩定。

朱立倫強調，這次有這麼嚴重的「天坑」跟破口，有很多市民都向他反映(以前)韓市府李副市長做得非常好，他認為這是一個真實現象的反應。他也直言說 ，「民進黨的議員與立委，應該要檢討一下，為什麼『川伯』做得到，而現在做不到」？