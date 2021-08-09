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嗆陳時中傲慢挨轟自打臉？柯文哲：自稱傲慢是內省能力
台北市長柯文哲上周嗆蔡政府和衛福部長陳時中傲慢，但網友找出五年前，柯文哲曾說自己的缺點是傲慢，被質疑柯打臉自己。對此，柯文哲今天表示，他曾說自己缺點是傲慢，是有內省能力。
柯文哲說，他說自己最大缺點是傲慢，這是有內省能力，他每天都在反省，每天睡覺前，也都會反省看今天哪些做錯？都會改進，這也沒有什麼，就是隨時反省「貢高我慢」。
柯也提到，以前果東法師曾跟他講，每次想到這問題就想「阿彌陀佛」，最近他也多了一句，就是像慈濟上人講「甘溫」就好。
對於陳時中今天說，「有的人因為傲慢而成功，有的人因為謙虛而得到社會掌聲」，柯文哲回，「我不管講怎麼樣，就是希望台灣更好，把事情做好就好」。媒體追問，柯與陳時中，誰可以得到掌聲？柯僅回應，還是那一句話，把事情做好就好。
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