快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫提三改變政見 國民黨：早已落實的「過去式」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席參選人朱立倫。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席參選人朱立倫。記者潘俊宏／攝影

國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，主打「改變」國民黨，今提出三項「改變」的具體做法，包括成立民調中心、黨線上組織化（建構LINE機制）、培訓青年儲備主管（MA）。不過，國民黨表示，這3項政見早已落實，朱立倫所談已是「過去式」，朱要參選黨主席，應對黨務有基本的關心。

國民黨指出，「儲備幹部」的概念已經行之多年，從前主席洪秀柱的「武林計畫」到江啟臣任內的「參政七號角」，都是有系統性地在幫國民黨培育青年人才。

在民調方面，國民黨指出，國民黨過去一直有擁有自己的民調中心，直到2016年國民黨總統大敗失去政權，朱立倫辭黨主席，國民黨遭到黨產會政治追殺，財務窘困，時任黨主席洪秀柱不得已裁撤民調中心，吳敦義時代改由國民黨智庫長期進行民調直到今日。

國民黨表示，除了智庫每個月做民調，江啟臣也開發大數據做法。江啟臣上任後與智庫副董事長連勝文討論，於2020年7月3日在智庫成立「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」。

對於朱立倫所提到的LINE經營，國民黨強調，這部分更是早就已經在落實。自2016年，朱立倫甫卸任就開辦黨員小組LINE化，全國開辦後創建超過8000個黨員群組

不過，朱立倫受訪強調，「都很滿意　，我就不需要提出來」，都很滿意現在的群組和APP，也不會有這麼多黨內基層提出意見。他說，過去不管在青年培訓，民調委外辦理和LINE群組「是有做」，但他要把這些全部組織化和建構完成，讓國民黨自有的民調中心，擴大MA儲備幹部的計畫能做得更好。

國民黨 民調 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫提出建構LINE機制 原來是趙少康的主張

朱立倫評估韓國瑜不會選黨主席：他給我很多鼓勵

主打改變國民黨 朱立倫提出三具體作法

改變國民黨 朱立倫提3項做法

相關新聞

嗆陳時中傲慢挨轟自打臉？柯文哲：自稱傲慢是內省能力

台北市長柯文哲上周嗆蔡政府和衛福部長陳時中傲慢，但網友找出五年前，柯文哲曾說自己的缺點是傲慢，被質疑柯打臉自己。對此，柯...

疫苗即將告罄...在蔡政府宣傳下 彷彿我國坐擁數千萬疫苗

周一我國自購的疫苗有近10萬劑到貨，蔡英文總統臉書為此向國人報告，一開頭就用「疫苗又來了」向國人報喜。但現實生活中卻不是那一回事，想打莫德納第一劑的民眾等不到，打了AZ或莫德納疫苗第一劑的民眾苦等第二劑，近期若再沒有疫苗抵台，國內新冠肺炎疫苗就告罄，對比蔡政府的大力宣傳，彷彿我們已擁有數千萬疫苗。

影／朱立倫談改變國民黨 2024推出最強候選人

前國民黨主席朱立倫日前宣布參選黨主席，今天接受黃光芹「新聞不芹菜」專訪時，暢談如何把國民黨變得更好、更強、獲得社會支持，...

影／酸天坑挨批拉攏韓粉 朱立倫嗆綠：為何李四川做得到？

南台灣連日暴雨，高雄道路天坑再現，國民黨前主席朱立倫在臉書貼出高雄路面坍塌畫面，發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」，被...

朱立倫提三改變政見 國民黨：早已落實的「過去式」

國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，主打「改變」國民黨，今提出三項「改變」的具體做法，包括成立民調中心、黨線上組織化（...

柯文哲批中央反遭點名全台最傲慢 陳時中：有人因傲慢成功

國際疫苗到貨不如預期，國內出現疫苗荒現象，引來台北市長柯文哲怒批中央和指揮中心指揮官陳時中面對記者提問，不是閃躲就是傲慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。