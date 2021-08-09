朱立倫提三改變政見 國民黨：早已落實的「過去式」

國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，主打「改變」國民黨，今提出三項「改變」的具體做法，包括成立民調中心、黨線上組織化（建構LINE機制）、培訓青年儲備主管（MA）。不過，國民黨表示，這3項政見早已落實，朱立倫所談已是「過去式」，朱要參選黨主席，應對黨務有基本的關心。

國民黨指出，「儲備幹部」的概念已經行之多年，從前主席洪秀柱的「武林計畫」到江啟臣任內的「參政七號角」，都是有系統性地在幫國民黨培育青年人才。

在民調方面，國民黨指出，國民黨過去一直有擁有自己的民調中心，直到2016年國民黨總統大敗失去政權，朱立倫辭黨主席，國民黨遭到黨產會政治追殺，財務窘困，時任黨主席洪秀柱不得已裁撤民調中心，吳敦義時代改由國民黨智庫長期進行民調直到今日。

國民黨表示，除了智庫每個月做民調，江啟臣也開發大數據做法。江啟臣上任後與智庫副董事長連勝文討論，於2020年7月3日在智庫成立「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」。

對於朱立倫所提到的LINE經營，國民黨強調，這部分更是早就已經在落實。自2016年，朱立倫甫卸任就開辦黨員小組LINE化，全國開辦後創建超過8000個黨員群組

不過，朱立倫受訪強調，「都很滿意 ，我就不需要提出來」，都很滿意現在的群組和APP，也不會有這麼多黨內基層提出意見。他說，過去不管在青年培訓，民調委外辦理和LINE群組「是有做」，但他要把這些全部組織化和建構完成，讓國民黨自有的民調中心，擴大MA儲備幹部的計畫能做得更好。